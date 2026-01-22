IMPACT : पुल चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार , संगठित गिरोह ने दिया था चोरी को अंजाम
नहर से पुल चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.इस अपराध के 10 आरोपी अब भी फरार हैं.
कोरबा : नहर के ऊपर से लोहे का पुल चोरी करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस संगठित अपराध में शामिल कुल 15 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. मुख्य सरगना मुकेश साहू और असलम खान अभी भी फरार हैं. फरार 10 आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने गुरुवार को इसका खुलासा किया है.
ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहर के बीचों-बीच स्थित वार्ड क्रमांक 17 ढोढ़ीपारा में रशियन हॉस्टल के पास लोहे के पुल को बीते शनिवार को चोरी किया गया था. बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दुस्साहसिक कदम उठाया और नहर के ऊपर से पूरा का पूरा पुल रातों-रात काटकर पार कर दिया था. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि मुख्य आरोपियों के अभी तलाश की जा रही है.
संगठित अपराध की धाराएं लगाई गई, कबाड़ चोरी पर आगे भी कार्रवाई
इस संबंध में एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि कुछ दिन पहले सिविल लाइन थाना के सीएसईबी चौकी क्षेत्र के रशियन हॉस्टल के समीप नहर के ऊपर पुल की चोरी की गई थी. इसमें जांच करते हुए ठोस कार्यवाही के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया था. पांच आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि मुकेश साहू और असलम जैसे मुख्य आरोपी अभी फरार हैं.
कुल 15 आरोपी इस वारदात में शामिल हैं. 1200 किलोग्राम के एंगल को भी जब्त किया गया है. जिसे नहर में छुपाया गया था. इसके अलावा अवैध लोहा ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त किया गया है. जो लोहा खुले बाजार बेचा गया है, उसे कहां बेचा गया इसकी भी जांच की जा रही है. इस मामले में संगठित अपराध की धाराएं जोड़ी गई हैं. चोरी के माल को बेचने, खरीदने और छुपाने का भी अपराध दर्ज किया गया है. आगे भी लोहा और कबाड़ चोरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती रहेगी- लखन पटले, एएसपी कोरबा
पुलिस ने बनाई थी विशेष टीम, 15 की पहचान
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी ने विशेष टीम गठित की थी. टीम में साइबर सेल और चौकी सीएसईबी पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा गया था. पुलिस टीम द्वारा तकनीकी सबूत, मुखबिर सूचना और लगातार पतासाजी के आधार पर कुल 15 आरोपियों की पहचान की गई. जिसमें असलम खान, मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी, शिवा, सोनू मेमन, सुमित साहू,आदित्य यादव उर्फ आदि, केशवपुरी गोस्वामी उर्फ पिक्चर शामिल हैं. जिनमें से 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने रशियन हॉस्टल के पास नहर पुल में लगे लोहे के रेलिंग को गैस कटर से काटकर चोरी करना स्वीकार किया. आरोपियों के कब्जे से कटी हुई लोहे की रेलिंग बरामद की गई है. कुल 15 में से पुलिस ने लोचन केवट, जयसिंह राजपूत, मोती प्रजापति, सुमित साहू, और केशवपुरी गोस्वामी उर्फ पिक्चर को गिरफ्तार किया है. सभी की उम्र 19 से 27 वर्ष के बीच है.
पार्षद ने की थी लिखित शिकायत
चौकी सीएसईबी, थाना सिविल लाइन रामपुर में स्थानीय पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 17 जनवरी की दरमियानी रात रशियन हॉस्टल के पास स्थित नहर पुल में लगे लोहे के रेलिंग को अज्ञात चोरों ने गैस कटर से काटकर चोरी कर लिया है. ये पुल दशकों पहले सिंचाई विभाग ने नहर के ऊपर आम लोगों के सामान्य आवागमन के लिए बनाया था. जिसके चोरी हो जाने के कारण आम लोगों को अब घूमकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है. सिर्फ इस पुल को ही नहीं चुराया गया था, बल्कि एक अन्य स्थान पर भी लोहे की रेलिंग को पार किया गया था. इस सूचना पर चौकी सीएसईबी में बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.
