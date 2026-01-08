ETV Bharat / state

लखनऊ में शादी का झांसा देकर जेवर चोरी करने का आरोप; जेल भेजने की दी धमकी, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

लखनऊ : राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में साजिश के तहत शादी का झांसा देकर जेवर चोरी करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोपियों पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.











पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी विक्की, प्रेम समेत दो महिला के खिलाफ मुकदमा दर्जकर लिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पीड़िता का आरोप है कि, विक्की, प्रेम और एक महिला ने इस पूरी साजिश की पटकथा रची. आरोपियों ने बेटे के लिए शादी का रिश्ता सुझाया. आरोप है कि तीनों ने सहानुभूति बटोरने के लिए झूठ बोला कि युवती की सौतेली मां और पिता उस पर अत्याचार करते हैं. आरोपियों के दबाव में आकर बेटे और युवती की सगाई कर दी गई.









आरोप है कि ​सगाई के तीन महीने बाद आरोपी युवती को लेकर पीड़िता के घर पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि युवती की जान को खतरा है, इसलिए उसे कुछ दिन यहां रहने दिया जाए. पीड़िता ने उसे घर की ऊपरी मंजिल पर रहने के लिए कमरा दे दिया. आरोप है कि ​चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने रक्षाबंधन का दिन चुना.