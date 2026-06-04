बाइक से गांजा तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, जनकपुर पुलिस की कार्रवाई
एमसीबी जिले के जनकपुर में पुलिस ने बाइक से गांजा तस्करी करते आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 1:25 PM IST
एमसीबी : एमसीबी जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनकपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 3 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया गया है.
बाइक में गांजा तस्करी
मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर क्षेत्र में बिक्री के उद्देश्य से आ रहा है.सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास से 3 किलो 140 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से 3 किलो 140 ग्राम गांजा, मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया गया है.आगे भी नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी- कमलेश देवांगन,थाना प्रभारी
जनकपुर पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियानों को लगातार जारी रखा जाएगा.अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज एवं पुलिस अधीक्षक एमसीबी के निर्देशन में जिलेभर में अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जनकपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जनकपुर कमलेश देवांगन के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.
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