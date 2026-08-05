नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, सर्व आदिवासी समाज ने घेरा एसपी दफ्तर
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है.आरोपी की गिरफ्तारी नही होने पर सर्व आदिवासी समाज ने एसपी दफ्तर में प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 6:20 PM IST
सरगुजा : नाबालिग आदिवासी से दुष्कर्म के मामले में सर्व आदिवासी समाज गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है. अब तक गिरफ्तारी ना होने के कारण एसपी कार्यालय का घेराव करने सैकड़ों लोग पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की. आपको बता दें कि गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति उपसरपंच के पति पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है. आदिवासी बाहुल्य सरगुजा से दुष्कर्म के कई मामले सामने आ चुके हैं,लेकिन इस मामले में गांव का जनप्रतिनिधि ही आरोपी है.
पैसे देकर शिकायत रोकने की कोशिश
पीड़ित छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के उप सरपंच का पति नाबालिग को अपने घर पर काम करने ले जाया करता था. शादी के समय पूरा खर्च उठाने की बात कही गई थी. बीते 20 जुलाई को नाबालिग छात्रा जब उप सरपंच के घर पहुंची तो आरोपी ने दुष्कर्म किया.जब पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताई तो आरोपी ने परिजनों को पैसे का लालच देकर शिकायत करने से रोकने की कोशिश भी की.
परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने घर में नाबालिग को अकेली पाकर पहले मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाए इसके बाद दुष्कर्म किया. नाबालिग जब घटना वाले दिन देर शाम तक घर नहीं लौटी तो बहन लेने गई. वापस घर आकर नाबालिग ने अपनी मां से आप बीती बताई जिसके बाद मामला थाने पहुंचा. पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज करने के साथ ही आरोपी की तलाश शुरू की और आरोपी पर 5 हजार का ईनाम भी घोषित किया है.
आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इस मामले में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपनी मांग की.इस दौरान आदिवासी समाज से आने वाली आकांक्षा टोप्पो ने कहा कि मेरे खिलाफ जब अपराध दर्ज हुआ तो पुलिस 24 घंटे में मुझ तक पहुंच गई, लेकिन एक दुष्कर्म के आरोपी को नहीं ढूंढ पा रही है.
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