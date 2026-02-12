KGMU में जूनियर रेजिडेंट को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, एडिशनल प्रोफेसर सस्पेंड
कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि विशाखा कमेटी ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया है और आरोपी एडिशनल प्रोफेसर से भी पूछताछ की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 3:10 PM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में एक बार फिर गंभीर आरोपों ने प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है. बाल रोग विभाग के एक एडिशनल प्रोफेसर पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से अभद्रता और अनुचित व्यवहार के आरोप लगे हैं. पीड़िता की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 फरवरी को आनन-फानन में सात सदस्यीय विशाखा कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी.
आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप: शुरुआती जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है. मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप पीड़िता, जो बाल रोग विभाग में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, ने आरोप लगाया है कि एडिशनल प्रोफेसर ने न केवल उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि मोबाइल फोन पर भी बेवजह और आपत्तिजनक संदेश भेजे.
जांच के लिए कमेटी बनायी गयी: इससे मानसिक उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न हुई. पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ केजीएमयू प्रशासन से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल जांच समिति गठित कर दी गई.
कुलपति के निर्देश पर हुई कार्रवाई: कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि जांच के लिए गठित विशाखा कमेटी ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया है और आरोपी एडिशनल प्रोफेसर से भी पूछताछ की है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित प्रोफेसर को निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें डीन मेडिसिन कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है.
जांच रिपोर्ट आने पर होगा एक्शन: विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि विस्तृत जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. घटना के बाद चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप की स्थिति है. रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.
यह भी पढ़ें- महाशिवरात्रि की तैयारी: महादेव के विवाह के लिए पुत्र भगवान गणेश ने भेजे खास तोहफे; बाबा विश्वनाथ के दरबार में चढ़ाया विशेष चढ़ावा