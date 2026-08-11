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लखनऊ में दरोगा पर सफारी चढ़ाने के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर

पिस्टल लूट और जानलेवा हमले में था वांछित, पुलिस ने जेल भेजा.

accused of running safari over sub inspector in lucknow surrenders in court.
लखनऊ में दरोगा पर सफारी चढ़ाने के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:40 AM IST

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लखनऊः लखनऊ के थाना काकोरी इलाके में पुलिस टीम पर सफारी गाड़ी चढ़ाकर जानलेवा हमला करने और पिस्टल लूट के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अभिषेक राजपूत निवासी नबीनगर, मलिहाबाद ने सोमवार दोपहर बाद अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. ​खाकी की ताबड़तोड़ दबिश और गिरफ्तारी के खौफ के बीच आरोपी ने सरेंडर अर्जी के जरिए कोर्ट में गुपचुप समर्पण किया. वहीं, रविवार को मुठभेड़ और कॉम्बिंग के दौरान दबोचे गए उसके मौसेरे भाई दीपक राजपूत निवासी अजगैन, उन्नाव को पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया.


​वर्दी देखकर गियर बदला और पुलिस वाहन में मार दी टक्कर
रविवार दोपहर काकोरी के हरदोईया लालनगर से नारायणपुर मार्ग पर पुलिस की दो टीमों 4 दरोगा और 4 सिपाही ने वांछित आरोपी अभिषेक राजपूत की घेराबंदी की थी. ​खुद को चारों तरफ से घिरता देख बेखौफ अभिषेक ने सरेंडर करने के बजाय सफारी को रिवर्स किया. पुलिस की कार में तेज रफ्तार से टक्कर मार दी. यही नहीं, आरोपी ने रास्ते में खड़े चौकी इंचार्ज के ऊपर भी सफारी चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया और गाड़ी भगा ले गया.

​घटना के बाद अलर्ट पुलिस टीमों ने पीछा किया तो आरोपी नारायणपुर के जंगलों के पास सफारी गाड़ी लावारिस छोड़कर भागने लगे. भागमभाग के दौरान अभिषेक अपना कीमती iPhone सड़क पर फेंककर भाग निकला, जबकि पुलिस ने घेराबंदी कर उसके मौसेरे भाई दीपक राजपूत को धर दबोचा. पुलिस ने मौके से काली सफारी गाड़ी और आईफोन को कब्जे में ले लिया था. ​पूछताछ में गिरफ्तार दीपक ने पुलिस को बताया कि जिस सफारी से वे घूम रहे थे. वह एक किसान नेता की थी और उसे खरीदने की डील चल रही थी. उसी के रुपयों का इंतजाम करने के सिलसिले में दोनों काकोरी आए थे.

​पिस्टल लूट और दरोगा पर हमले का मुख्य आरोपी
​पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अभिषेक राजपूत क्षेत्र के चर्चित आरा मशीन संचालक जितेंद्र सिंह से उनकी लाइसेंसी पिस्टल लूटने और फायरिंग करने का मुख्य अभियुक्त था. रविवार को पुलिस टीम पर हमले के बाद उसके खिलाफ दरोगा की ओर से जानलेवा हमले का एक और गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया था.


​इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर ने बताया पुलिस की सख्त घेराबंदी के चलते आरोपी अभिषेक राजपूत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. बुधवार को पुलिस अदालत से विधिवत अनुमति लेकर आरोपी के बयान दर्ज करेगी और केस में साक्ष्य जुटाने के लिए कस्टडी रिमांड लेने की कानूनी कार्रवाई करेगी.


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