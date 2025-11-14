व्हाट्सएप पर अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त: मोबाइल चैट से चलता था हथियारों का काला कारोबार, मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
आरोपी अपराधियों को हथियार सप्लाई कर अपहरण, लूट, डकैती, जमीन पर कब्जा और हत्या जैसे संगठित अपराधों को अंजाम देने में सक्रिय था.
Published : November 14, 2025 at 12:41 PM IST
भरतपुर: शहर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की मोबाइल चैट से खरीद–फरोख्त के आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया. आरोपी ऑनलाइन माध्यम से हथियारों का सौदा करता था. अपराधियों को हथियार सप्लाई कर अपहरण, लूट, डकैती, जमीन पर कब्जा और हत्या जैसे संगठित अपराधों को अंजाम देने में सक्रिय था.
पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि गुरुवार रात मुखबिर ने सूचना मिली कि निजी अस्पताल के पास संदिग्ध व्यक्ति कृष्णावतार अवैध हथियार एवं कारतूस लेकर घूम रहा है. सूचना पर सहायक उप निरीक्षक दाताराम मय टीम मौके पर गए और घेराबंदी कर आरोपी को रोका. आरोपी ने खुद को कृष्णावतार उर्फ कृष्णा (30), निवासी हथैनी थाना चिकसाना, जिला भरतपुर के रूप में पहचान बताई. तलाशी के दौरान उसकी पैंट की बाईं जेब से आईफोन-15 बरामद हुआ. इसमें पूरे नेटवर्क की जानकारी मिली.
मोबाइल में मिला हथियारों का नेटवर्क: एसपी ने बताया कि आईफोन-15 अनलॉक कर जांच की गई तो उसकी गैलरी में अवैध पिस्टल, कट्टे और कारतूसों के फोटो मिले. इसके अलावा व्हाट्सएप चैट में कई नंबरों पर हथियारों की कीमत, फोटो और वीडियो भेजे गए भी मिले. आईफोन में मोबाइल 7852816832 पर हथियार खरीद-बिक्री की चैट मिली, वहीं मोबाइल 9828051114 पर कारतूस व हथियार सौदेबाजी की चैट पाई गई. इसके अलावा अन्य कई नंबरों पर भी संदिग्ध लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं.
हथियार सप्लाई कर रहा था: पुलिस जांच में सामने आया कि कृष्णावतार व्यक्तिगत रूप से हथियार खरीद-बेच करने तक सीमित नहीं था. वह अन्य अपराधियों को हथियार सप्लाई कर रहा था. इनका उपयोग लूट, डकैती, वाहन चोरी, अपहरण, हत्या और भूमि हड़पने जैसी गंभीर वारदातों में किया जाता था. आरोपी के विरुद्ध पहले से भी अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसे ध्यान में रखते पुलिस संगठित अपराध से जोड़कर देख रही है. भरतपुर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मिला आईफोन-15 जब्त कर लिया. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.