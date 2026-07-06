शाहजहांपुर में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत, तीन साल से कर रहा था शोषण, पीड़िता ने कराई थी FIR
सौतेली बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को रविवार रात हिरासत में लिया था. अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 6:26 PM IST
शाहजहांपुर : थाना सिधौली क्षेत्र में रेप के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. तबीयत बिगड़ने पर पुलिस आरोपी को अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आरोपी तीन साल से अपनी सौतेली बेटी से दुष्कर्म कर रहा था. बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को रविवार रात हिरासत में लिया था.
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने सोमवार को बताया कि थाना सिधौली अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने पति के साथ थाने में रविवार शाम को शिकायत दी थी कि उसका सौतेला पिता पिछले 3 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. अप्रैल 2026 में उसकी शादी हो गई, लेकिन सौतेला पिता उसे ससुराल में रहने नहीं दे रहा है.
पीड़िता ने बताया, पिता जबरन दुष्कर्म करता और जब मना करती तो वह जान से मारने की और पति को पूरी बात बताने की धमकी देता था. परेशान होकर खुद ही पति को सारी बात बताई. इसके बाद पति के साथ थाने में केस किया.
एसपी ग्रामीण ने बताया, शिकायत के बाद रविवार शाम को आरोपी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया. देर रात उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसने पुलिसकर्मियों को बताया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद उसे तत्काल स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. जफर सैफी ने बताया, पुलिस रात में आरोपी को लेकर आई थी. वह उच्च रक्तचाप (बीपी) का मरीज था, उसका रक्तचाप काफी बढ़ा हुआ था और बेहोशी की हालत में था. इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद ऑक्सीजन लगाकर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था.
पुलिस ने मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले में एक जांच टीम बनाई गई है. यदि इस मामले में कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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