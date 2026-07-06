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शाहजहांपुर में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत, तीन साल से कर रहा था शोषण, पीड़िता ने कराई थी FIR

पुलिस कस्टडी में रेप के आरोपी की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )