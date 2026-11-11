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8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पटाखे दिलाने का दिया लालच, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

काशीपुर में एक युवक पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है. एक थाना क्षेत्र में पटाखे दिलाने का लालच देकर आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

पुलिस के मुताबिक, एक थाना क्षेत्र के मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि, उसकी आठ वर्षीय बेटी को मोहल्ले में ही रहने वाला एक युवक पटाखे दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. आरोप है कि आरोपी, बच्ची को बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद डरी सहमी बच्ची घर पहुंची तो घटना की जानकारी मिली.