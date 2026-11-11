8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पटाखे दिलाने का दिया लालच, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
काशीपुर में एक युवक पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 6:40 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है. एक थाना क्षेत्र में पटाखे दिलाने का लालच देकर आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.
पुलिस के मुताबिक, एक थाना क्षेत्र के मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि, उसकी आठ वर्षीय बेटी को मोहल्ले में ही रहने वाला एक युवक पटाखे दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. आरोप है कि आरोपी, बच्ची को बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद डरी सहमी बच्ची घर पहुंची तो घटना की जानकारी मिली.
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. वहीं, पीड़ित बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि घटना से संबंधित आवश्यक मेडिकल प्रक्रिया पूरी की जा सके.
पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है. आरोपी, पीड़ित परिवार के मोहल्ले में ही रहता है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जारी है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा.
-प्रशांत कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, काशीपुर-
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