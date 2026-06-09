ETV Bharat / state

झांसी में बच्ची से रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, घायल

नवाबाद थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया.

accused of raping girl jhansi injured police encounter
झांसी में बच्ची से रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी: जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र के भगवन्तपुरा करगुवांजी पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस से रेप के आरोपी की मुठभेड़ हो गई. घेराबंदी के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी के पास से 1 तमंचा, 1 कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है.


पुलिस के मुताबिक 7 जून को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है. सूचना प्राप्त होते ही थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ऑटो की पहचान की गई और बच्ची के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया. परिजनों ने बताया गया कि वह व्यक्ति उनका परिचित है और बच्ची को दवा दिलाने ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया है.

जब परिजनों ने उससे से संपर्क कर बच्ची को वापस लाने के लिए कहा तो वह टालमटोल करता रहा. वह बच्ची को वापस नहीं लाया. फिर काफी देर बाद बच्ची को घर के बाहर छोड़कर चला गया. बच्ची ने परिजनों को बताया गया कि वह व्यक्ति उसे दवा दिलाने नहीं ले गया था, बल्कि उसे अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया.

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी संजय मिश्रा की तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भगवन्तपुरा पहाड़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर आरोपी मौजूद है. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है.



ये भी पढ़ेंः यूपी सरकार के ताकतवर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से छिना यूपीडा, अब सीएम योगी के अधीन एक्सप्रेस-वे का काम

TAGGED:

JHANSI POLICE ENCOUNTER
झांसी पुलिस एनकाउंटर
झांसी पुलिस न्यूज
JHANSI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.