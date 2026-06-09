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झांसी में बच्ची से रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, घायल

झांसी: जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र के भगवन्तपुरा करगुवांजी पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस से रेप के आरोपी की मुठभेड़ हो गई. घेराबंदी के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी के पास से 1 तमंचा, 1 कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है.





पुलिस के मुताबिक 7 जून को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है. सूचना प्राप्त होते ही थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ऑटो की पहचान की गई और बच्ची के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया. परिजनों ने बताया गया कि वह व्यक्ति उनका परिचित है और बच्ची को दवा दिलाने ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया है.



जब परिजनों ने उससे से संपर्क कर बच्ची को वापस लाने के लिए कहा तो वह टालमटोल करता रहा. वह बच्ची को वापस नहीं लाया. फिर काफी देर बाद बच्ची को घर के बाहर छोड़कर चला गया. बच्ची ने परिजनों को बताया गया कि वह व्यक्ति उसे दवा दिलाने नहीं ले गया था, बल्कि उसे अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया.



एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी संजय मिश्रा की तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भगवन्तपुरा पहाड़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर आरोपी मौजूद है. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है.









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