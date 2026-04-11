बागपत में नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद की सज़ा
आठ साल की बच्ची के साथ, जबरन दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 5:11 PM IST
बागपत: जनपद में अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉस्को जज संजीव कुमार ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी शौकेंद्र को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है, साथ ही 1.10 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है, जिसको पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के मुतीबिक, फरवरी 2024 को बालैनी थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. महिला के अनुसार, वह मेरठ की नमकीन फैक्टरी में काम करती है. 16 फरवरी की सुबह फैक्टरी में काम करने चली गई थी और पति मजदूरी पर चले गए, आठ साल की बेटी घर में अकेली थी, पड़ोस में रहना वाले अमित के घर, उसका साढ़ू शौकेंद्र निवासी परतापुर जिला मेरठ आया था.
इस दौरान मौका पाकर शौकेंद्र उसके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया, मजदूरी कर उसका पति जब घर आया तो बेटी रोती हुई मिली, उसने पूरी घटना अपने पिता को बताया.
जिसके बाद, शौकेंद्र के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, पुलिस ने मामले में कार्यवाई करते हुए, आरोपी शौकेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी शौकेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर किया. जिसकी सुनवाई बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई.
सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार सिंह ने शौकेंद्र पर दोषसिद्ध कर दिया और आरोपा को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही 1.10 लाख रुपये अर्थदंड लगाया, जिसकी पूरी धनराशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी.
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