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नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म कांड में उस्मान खान को नहीं मिली जमानत, जानें आज हाईकोर्ट में क्या हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी 66 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान की दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से निचली अदालत के ट्रायल को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. आज शुक्रवार को मामले की न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ में सुनवाई हुई.

दुष्कर्म के आरोपी उस्मान खान को नहीं मिली जमानत: आरोपी की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए एडीजे हल्द्वानी को तीन महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए थे. ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है. यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में प्रमुख गवाहों के बयान हो चुके हैं. अब बयानों में छेड़छाड़ की आशंका नहीं है. अतः आरोपी को जमानत प्रदान कर दी जाए.

ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट पेश करने का आदेश: हालांकि अदालत ने आरोपी को आज कोई राहत नहीं देते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्धारित समय के अंदर ट्रायल की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार आरोपी उस्मान खान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. इसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी.

दुष्कर्म की घटना के बाद नैनीताल में हुआ था बवाल: इस घटना से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हुए थे. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था. आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी की थी. उसके बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए आश्वासन दिया था कि जांच के उपरांत उस्मान को हिरासत में लिया जाएगा. आगे यह भी कहा कि आरोपी को जांच के उपरांत सजा मिलेगी. तभी से आरोपी जेल में बंद है.