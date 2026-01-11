ETV Bharat / state

इटावा में सात साल की बच्ची से रेप, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस

चॉकलेट का लालच देकर अंजाम दी शर्मनाक हरकत, पुलिस जांच में जुटी.

इटावा में सात साल की बच्ची से रेप. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 9:47 AM IST

इटावा: जिले में बसरेहर थाना क्षेत्र में एक सात साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की शर्मनाक घटना अंजाम दी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी प्रशांत की तलाश शुरू कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पीड़िता के पिता ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे दो बेटियां घर के बाहर खेल रही थी. आरोप है कि इस बीच पड़ोसी युवक प्रशांत आया और दोनों बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर घर ले गया. वहां उसने बड़ी बेटी के साथ शर्मनाक हरकत की. दोनों बच्चियों किसी तरह तरह से वहां से बचकर घर आई. बेटियों ने आरोपी युवक की शर्मनाक हरकत के बारे में बताया.

इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. साक्ष्य संग्रह के बाद आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया. इस बारे में थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला 22 वर्षीय युवक है, जो पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है. पुलिस आरोपी की जानकारी जुटा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

