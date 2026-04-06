ETV Bharat / state

श्रावस्ती में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो किया था वायरल

पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के दौरान उसके अन्य साथी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पूरी घटना का वीडियो बनाया.

रेप का आरोपी गिरफ्तार.
रेप का आरोपी गिरफ्तार. (Photo Credit; Shravasti Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. थाना इकौना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है.

पीड़िता ने 4 अप्रैल को थाना इकौना में तहरीर दी थी. पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त श्याम जी शुक्ला पुत्र मनीराम शुक्ला, निवासी ग्राम रामपुर बनकट, टण्डवा महन्थ, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती ने विवाह करने का झांसा दिया था.

पीड़िता का आरोप है कि 2 अप्रैल को सुबह लगभग 11:30 बजे अभियुक्त श्याम जी शुक्ला ने सीताद्वार बुलाया. वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर थाना गिलौला क्षेत्र के जानकीनगर खुर्द स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान में ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि दुष्कर्म के दौरान ग्राम जानकीनगर निवासी नितिश सिंह तथा उसके छह अन्य साथी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में बना लिया, जिसे बाद में वायरल कर दिया गया. इस घटना से पीड़िता मानसिक रूप से प्रभावित हुई है.

तहरीर के आधार पर थाना इकौना में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक परमानन्द तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की. मुख्य अभियुक्त श्याम जी शुक्ला को गोविन्दपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि अन्य नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में दिशा की बैठक, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, सांसद केएल शर्मा बोले- भाजपा के राज्य मंत्री होमवर्क नहीं करते

TAGGED:

SHRAVASATI NEWS
RAPE ACCUSED ARRESTED
UP CRIME
रेप का आरोपी गिरफ्तार
SHRAVASATI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.