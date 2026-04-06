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श्रावस्ती में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो किया था वायरल

श्रावस्ती : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. थाना इकौना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है.

पीड़िता ने 4 अप्रैल को थाना इकौना में तहरीर दी थी. पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त श्याम जी शुक्ला पुत्र मनीराम शुक्ला, निवासी ग्राम रामपुर बनकट, टण्डवा महन्थ, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती ने विवाह करने का झांसा दिया था.

पीड़िता का आरोप है कि 2 अप्रैल को सुबह लगभग 11:30 बजे अभियुक्त श्याम जी शुक्ला ने सीताद्वार बुलाया. वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर थाना गिलौला क्षेत्र के जानकीनगर खुर्द स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान में ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि दुष्कर्म के दौरान ग्राम जानकीनगर निवासी नितिश सिंह तथा उसके छह अन्य साथी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में बना लिया, जिसे बाद में वायरल कर दिया गया. इस घटना से पीड़िता मानसिक रूप से प्रभावित हुई है.