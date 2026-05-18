बहराइच: बलात्कार और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:09 PM IST
बहराइच/अमरोहा/फर्रुखाबाद : खैरीघाट थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी अरुण को पुलिस ने एक मुठभेड़ मे हाफ एनकाउंटर कर सोमवार को गिरफ्तार कर लिया, वहीं, अमरोहा के रजबपुर पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच हुए मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में गोली लगने के बाद, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है. दूसरी तरफ फर्रुखाबाद के राजेपुर पुलिस की अभिरक्षा से फरार बदमाश की मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसका इलाज लोहिया अस्पताल में जारी है.
मामला 15 मई का है, जब खैरीघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले बच्ची के नाना ने अपनी नातिन के लापता होने की शिकायत खैरीघाट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद, पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई, अगले ही दिन 16 मई को मक्के के खेत से मासूम की शव बरामद हो गई. शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
पुलिस ने जब मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा, तो गांव के ही अरुण, पुत्र छोटेलाल का नाम सामने आया. पुलिस ने आरोपी अरुण को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आई, जब वह पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार हो गया.
दरअसल, पूछताछ के दौरान अरुण ने बताया कि उसने घटना के वक्त पहने कपड़े को छुपा रखे हैं. जब पुलिस कपड़े की बरामदगी के लिए उसे अलीनगर ले गई, तो शाम करीब 7 बजे वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला. शातिर आरोपी के भागते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. आनन-फानन में पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुट गईं.
फरार होने के महज दो घंटे बाद, सोबतीया मोड़ इमामगंज बंधा पर पुलिस चेकिंग कर रही थी. तभी आरोपी अरुण ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली सीधे आरोपी अरुण के पैर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया.
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से एक 12 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया है. घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी शिवपुर भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
मुठभेड़ के बाद दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार: वहीं, अमरोहा के रजबपुर पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच सोमवार को हुए मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में गोली लगने के बाद, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि एक अपहरणकर्ताओं अंधेरे का फायदा उठा कर भाग लिकला.
मुठभेड़ के बाद फरार बदमाश गिरफ्तार: फर्रुखाबाद के राजेपुर पुलिस की अभिरक्षा से फरार बदमाश से मुठभेड़ हो गई. जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसका इलाज लोहिया अस्पताल में जारी है.
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