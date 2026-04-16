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गर्भवती से छेड़छाड़ मामला: आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए कटवाई दाढ़ी–मूंछ, मुरैना कोर्ट में किया सरेंडर

जयपुर: राजधानी के मालवीय नगर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ने जयपुर पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदलकर मुरैना मध्य प्रदेश के कोर्ट में सरेंडर किया है. जयपुर में गत 25 मार्च को आरोपी ने गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ की थी. मामले में जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. जयपुर पुलिस को सफलता नहीं मिली. वहीं आरोपी ने किसी दूसरे मामले में मुरैना मध्य प्रदेश के कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जल्द ही जयपुर पुलिस आरोपी को मध्य प्रदेश से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके जयपुर लाएगी.

थाना पुलिस पर कार्रवाई: डीसीपी डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के मुताबिक गत 25 मार्च को जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी. मामले में महिला की ओर से जवाहर सर्किल थाने में 26 मार्च को शिकायत दी गई थी. मामले में लापरवाही बरतने पर एक एएसआई और हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया था. वहीं जवाहर सर्किल थाना अधिकारी को चार्जशीट दी गई. पुलिस पर आरोप था कि आरोपी को थाने बुलाकर छोड़ दिया गया.

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सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित किया आरोपी को: जवाहर सर्किल थाने में प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद जयपुर पुलिस अधिकारियों ने त्वरित संज्ञान लिया. 12 अप्रैल को जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. डीसीपी ने बताया कि पुलिस की टीम में लगातार आरोपी का पीछा कर रही थी. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए आरोपी को चिन्हित करके उसकी पहचान की गई. आरोपी मालवीय नगर के एक स्पा सेंटर में काम करता था. फिलहाल आरोपी ने मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया है. जयपुर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जयपुर ला रही है.