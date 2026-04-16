ETV Bharat / state

गर्भवती से छेड़छाड़ मामला: आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए कटवाई दाढ़ी–मूंछ, मुरैना कोर्ट में किया सरेंडर

पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी राहुल गुर्जर ग्वालियर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Jawahar Circle Police Station
जवाहर सर्किल थाना (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के मालवीय नगर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ने जयपुर पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदलकर मुरैना मध्य प्रदेश के कोर्ट में सरेंडर किया है. जयपुर में गत 25 मार्च को आरोपी ने गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ की थी. मामले में जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. जयपुर पुलिस को सफलता नहीं मिली. वहीं आरोपी ने किसी दूसरे मामले में मुरैना मध्य प्रदेश के कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जल्द ही जयपुर पुलिस आरोपी को मध्य प्रदेश से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके जयपुर लाएगी.

थाना पुलिस पर कार्रवाई: डीसीपी डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के मुताबिक गत 25 मार्च को जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी. मामले में महिला की ओर से जवाहर सर्किल थाने में 26 मार्च को शिकायत दी गई थी. मामले में लापरवाही बरतने पर एक एएसआई और हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया था. वहीं जवाहर सर्किल थाना अधिकारी को चार्जशीट दी गई. पुलिस पर आरोप था कि आरोपी को थाने बुलाकर छोड़ दिया गया.

पढ़ें: जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, पीछे चल रहे साथियों ने वीडियो बनाया, चार आरोपी गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित किया आरोपी को: जवाहर सर्किल थाने में प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद जयपुर पुलिस अधिकारियों ने त्वरित संज्ञान लिया. 12 अप्रैल को जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. डीसीपी ने बताया कि पुलिस की टीम में लगातार आरोपी का पीछा कर रही थी. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए आरोपी को चिन्हित करके उसकी पहचान की गई. आरोपी मालवीय नगर के एक स्पा सेंटर में काम करता था. फिलहाल आरोपी ने मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया है. जयपुर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जयपुर ला रही है.

पढ़ें: जयपुर घूमने आई विदेशी महिला पर्यटक के साथ 5 युवकों ने की छेड़छाड़, जयगढ़ महल के रास्ते की है घटना

दाढ़ी–मूंछ कटवाई: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राहुल गुर्जर ने जयपुर पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था. आरोपी ने अपनी दाढ़ी-मूछ कटवा ली, ताकि कोई पहचान नहीं सके. मुरैना मध्य प्रदेश के एक पुराने डकैती के मामले में आरोपी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जयपुर पुलिस आरोपी को मध्य प्रदेश से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके जयपुर लाएगी. आरोपी शातिर था, जिसने जयपुर से भागने के बाद मध्य प्रदेश में फरारी काटी.

पढ़ें: जोधपुर: 15 दिनों से रात के समय छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पकड़ा

17 आपराधिक मामले हैं दर्ज: पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी राहुल गुर्जर ग्वालियर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और मारपीट जैसे 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं. मुरैना डकैती मामले में सालभर पहले जमानत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद मुरैना मध्य प्रदेश कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था.

TAGGED:

ACCUSED SURRENDERED IN MORENA COURT
VIDEO OF PREGNANT WOMAN MOLESTED
ACCUSED ON PRODUCTION WARRANT
SHAVED OFF BEARD AND MUSTACHE
MOLESTATION OF A PREGNANT WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.