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चमोली में नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, गर्भवती होने पर खुला राज

युवक को गिरफ्तार किया गया है. जिसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. नाबालिग के जन्मे बच्चे व युवक का डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेजा जाएगा. नरेंद्र रावत, थाना अध्यक्ष नंदानगर

नंदानगर थाने में विगत माह 30 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी कि वर्ष 2025 में उनकी नाबालिग पुत्री को एक 24 वर्ष के युवक द्वारा बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.आरोपी द्वारा किसी को भी ये बात बताने पर धमकी दी गई. बता दें कि पीड़िता के गर्भवती होने पर दुष्कर्म का यह मामला सामने आया था. जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा बताया गया कि नाबालिग युवती के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदानगर में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था. मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक मीता गुसाईं को दी गई थी.

चमोली: जनपद चमोली में पुलिस ने नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुआ थी. आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है. युवती के गर्भवती होने पर इस राज से पर्दा उठा था.

यह पूरा मामला नाबालिग से संबंधित होने के चलते चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए. अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे. वहीं,घटना के बाद से ही अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था,जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी. पुलिस टीम द्वारा लगातार अभियुक्त की ढूंढ खोज के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही थी. पुलिस ने आरोपी को सुतोल टैक्सी स्टैंड,कुरूड़ पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है.

वहीं दूसरी और एक अन्य मामले में नंदानगर में ही नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक महिला द्वारा नंदानगर थाने में तहरीर दी गई थी कि उनकी नाबालिग बेटी अपनी शिक्षिका के घर से किताब लेकर घर वापस लौट रही थी. इस दौरान पुराना बाजार पुल के पास एक व्यक्ति द्वारा गलत नियत से उनकी नाबालिग बेटी को छूते हुए जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया. इस दौरान आरोपी व्यक्ति ने युवती के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की.

महिला ने बताया कि किसी तरह उनकी बेटी आरोपी के चंगुल से बचकर निकली व घर पहुंचकर उसने आप बीती सुनाई. इस मामले को लेकर नंदानगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस उपनिरीक्षक मनोज भट्ट ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस प्रकार के अपराधों के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है.

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