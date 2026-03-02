ETV Bharat / state

पति से मिलने हरिद्वार आई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, होटल मैनेजर समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार: पति से मिलने हरिद्वार आई एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. गैंगरेप की घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. इस प्रकरण में पुलिस ने होटल मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को जेल भेजा गया है.

शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार, सामूहिक दुष्कर्म यह वारदात शनिवार देर शाम हुई, पीड़िता का पति हरिद्वार के सिडकुल की एक फैक्ट्री में कार्यरत है. बिजनौर यूपी की रहने वाली महिला अपने पति से मिलने हरिद्वार आई थी. आरोप है कि बस अड्डे के पास ऑटो चालक ने बहला फुसलाकर उसे अपने वाहन में बैठाया. कुछ दूरी पर ले जाकर महिला को एक कार में बैठा दिया. कार चालक उसे शिवमूर्ति गली स्थित होटल ले गया. ऑटो चालक भी पीछे पीछे वहां पहुंच गया. महिला का आरोप है कि होटल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. जिसके बाद महिला किसी तरह बचकर शहर कोतवाली पहुंची.

कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि जांच के दौरान लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों को नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपियों में एक नहटौर बिजनौर, हाल पता श्रीराम एन्क्लेव सराय ज्वालापुर, दूसरा निवासी शास्त्रीनगर कड़च्छ, ज्वालापुर और होटल मैनेजर निवासी कुंदरकी, मुरादाबाद हाल पता हरिद्वार के रूप में हुई. एक कार चालक और एक ऑटो चलाता है.