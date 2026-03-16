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हरिद्वार लक्सर में बहला-फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

लक्सर: कोतवाली क्षेत्र लक्सर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पीड़ित के परिजनों ने आरोपी पर बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. साथ ही आरोपी पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप जड़ा है. पुलिस का कहना है कि घटना में आगे की विवेचना जारी है और यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप: लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति निवासी टांडा भागमल भोगपुर ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध संबंध बनाए. आरोप है कि इस दौरान आरोपी को उसके भाई और माता का भी सहयोग मिला. विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज और धमकी भी दी. शिकायत के आधार पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों और आने-जाने वाले रास्तों पर नजर रखनी शुरू की. पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने की फिराक में था.पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी शुभम को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है.