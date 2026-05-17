सुकमा में शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 8:10 AM IST
सुकमा: पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को शिकायत दर्ज होने के बाद महज 2 घंटे के भीतर धरदबोचा. पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 मई 2026ु को जब वो घर में अकेली थी, तब आरोपी उसके घर में जबरन घुस आया. जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया. लोक लाज के चलते महिला ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी. लेकिन महिला अंदर ही अंदर घुट रही थी.
शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता का आरोप है कि उसके डर का फायदा उठाकर आरोपी दोबारा उसके साथ गलत काम करना चाहता था. 5 मई को आरोपी जब दोबारा उसके घर पहुंचा तो पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया. इससे घबराकर आरोपी वहां से भाग निकला. महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होते ही आला अफसरों ने मामले में संज्ञान लिया.
पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह के नेतृत्व में जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने पतासाजी करते हुए 45 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी शिकायत दर्ज होने के महज 2 घंटे के भीतर की गई. पुलिस ने कहा कि लोग बिना डरे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, हम हर घटनाक्रम की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर समाज को भय मुक्त बनाएंगे.
न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की तैयारी
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 331(6) एवं 351 के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पुलिस ने पीड़िता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा है.
पुलिस ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में पीड़ित की निजता और सम्मान को बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सामाजिक दबाव और भय के कारण महिलाएं सामने आने से कतराती हैं, लोगों को चाहिए कि वो घटना के तत्काल बाद शिकायत दर्ज कराएं, ताकि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.
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