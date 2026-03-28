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लखनऊ में शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर फंसाया, लाखों रुपये भी ठगे

लखनऊ : विकासनगर पुलिस ने शनिवार को नौकरी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. युवक पर विकास नगर थाने में युवती ने केस दर्ज कराया था. तभी से युवक फरार चल रहा था. आरोपी को पुलिस ने जानकीपुरम से गिरफ्तार किया है. युवती का आरोप है कि युवक ने 3 लाख 80 हजार रुपये भी लिए हैं.

पीड़ित युवती ने थाने में तहरीर देकर बताया, नौकरी तलाश करने के दौरान अंकुर अग्रवाल से उसका सम्पर्क हुआ. अंकुर अग्रवाल ने अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया. अंकुर अग्रवाल की बातों में आकर 3.80 हजार रुपये नौकरी के लिए दिये. इसी बीच कई बार मिलने के दौरान अंकुर अग्रवाल ने उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया.

युवती का आरोप है कि गर्भवती होने पर अंकुर ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका गर्भपात कराने की कोशिश की. ठगे जाने का एहसास हुआ, तो विकास नगर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की.