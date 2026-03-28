लखनऊ में शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर फंसाया, लाखों रुपये भी ठगे
आरोप है कि गर्भवती होने पर अंकुर ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका गर्भपात कराने की कोशिश की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 6:58 PM IST
लखनऊ : विकासनगर पुलिस ने शनिवार को नौकरी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. युवक पर विकास नगर थाने में युवती ने केस दर्ज कराया था. तभी से युवक फरार चल रहा था. आरोपी को पुलिस ने जानकीपुरम से गिरफ्तार किया है. युवती का आरोप है कि युवक ने 3 लाख 80 हजार रुपये भी लिए हैं.
पीड़ित युवती ने थाने में तहरीर देकर बताया, नौकरी तलाश करने के दौरान अंकुर अग्रवाल से उसका सम्पर्क हुआ. अंकुर अग्रवाल ने अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया. अंकुर अग्रवाल की बातों में आकर 3.80 हजार रुपये नौकरी के लिए दिये. इसी बीच कई बार मिलने के दौरान अंकुर अग्रवाल ने उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया.
युवती का आरोप है कि गर्भवती होने पर अंकुर ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका गर्भपात कराने की कोशिश की. ठगे जाने का एहसास हुआ, तो विकास नगर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की.
डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया, आरोपी अंकुर अग्रवाल मूल रूप से ग्राम पडरौना थाना पडरौना जनपद कुशीनगर का रहने वाला है. वर्तमान में लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में रहता है. युवती ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने तथा शारीरिक शोषण और कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर गर्भपात कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.
विकास नगर थाने में FIR दर्ज की गयी थी. मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस टीम अंकुर अग्रवाल की तलाश कर रही थी. शनिवार को जानकीपुरम स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है.
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