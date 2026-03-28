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127 दिन में न्यायालय का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 7 गवाह एवं 26 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए.

20 Years of Rigorous Imprisonment
पॉक्सो न्यायालय बूंदी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 6:56 PM IST

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बूंदी: न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 2 ने शनिवार को एक नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में केवल 127 दिन में ही न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि 22 नवंबर 2025 को फरियादी ने हिण्डौली थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि 21 नवंबर 2025 को वह खेत पर रखवाली करने गया हुआ था. घर पर उसकी पत्नी व बच्चे सो रहे थे. तभी रात लगभग एक बजे उसकी पत्नी पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि उसकी नाबालिग लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी. उसकी पत्नी ने तत्काल उसे फोन पर घटना की जानकारी दी. इसके बाद फरियादी ने आसपास और रिश्तेदारों में बेटी की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. बाद में फरियादी ने हिण्डौली थाने में नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

पढ़ें: नाबालिग का नहाते समय वीडियो बना किया ब्लैकमेल, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

जोशी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया. मामले में शनिवार को न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 2 बूंदी के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को पीड़िता को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी माना. हिण्डौली के मांगली कला निवासी आरोपी आनंद सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 45 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया. उक्त प्रकरण में विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से 7 गवाह एवं 26 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए.

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ACCUSED OF PHYSICAL ABUSE A MINOR
POCSO COURT VERDICT
ABDUCTING A MINOR GIRL
बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म
20 YEARS OF RIGOROUS IMPRISONMENT

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