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127 दिन में न्यायालय का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

बूंदी: न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 2 ने शनिवार को एक नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में केवल 127 दिन में ही न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि 22 नवंबर 2025 को फरियादी ने हिण्डौली थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि 21 नवंबर 2025 को वह खेत पर रखवाली करने गया हुआ था. घर पर उसकी पत्नी व बच्चे सो रहे थे. तभी रात लगभग एक बजे उसकी पत्नी पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि उसकी नाबालिग लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी. उसकी पत्नी ने तत्काल उसे फोन पर घटना की जानकारी दी. इसके बाद फरियादी ने आसपास और रिश्तेदारों में बेटी की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. बाद में फरियादी ने हिण्डौली थाने में नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.