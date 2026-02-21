मिर्जापुर में टोल बूम तोड़ा; बिना टोल दिए गाड़ियां पास कराने का आरोप, सुपरवाइजर ने दर्ज कराई FIR
कोतवाली प्रभारी अविनाश प्रकाश राय ने बताया कि मुकदमा दर्जकर घटना की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 8:39 PM IST
मिर्जापुर : विंध्याचल कोतवाली इलाके में गोपालपुर टोल प्लाजा पर टोल बूम तोड़कर गाड़ियां पास कराने का मामला सामने आया है. सुपरवाइजर का आरोप है कि बिना टोल दिये जबरन 20 से 25 गाड़ियां निकाली गईं. सुपरवाइजर ने विंध्याचल कोतवाली में तहरीर दी है. पुलिस ने एक नामजद और आठ से 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच कर रही है.
विंध्याचल कोतवाली प्रभारी अविनाश प्रकाश राय ने बताया कि गोपालपुर टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए गाड़ियां निकलवाने का मामला आया है. सुपरवाइजर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच की जा रही है.
मामला मिर्जापुर जिले के विंध्याचल कोतवाली इलाके में आने वाले गोपालपुर टोल प्लाजा का बताया जा रहा है. टोल प्लाजा के सुपरवाइजर चंदन पांडेय ने विंध्याचल कोतवाली में तहरीर दी है. उनका आरोप है कि 19 फरवरी 2026 के दोपहर में कुछ लोग अपनी पारिवारिक बारात की गाड़ियां लेकर टोल प्लाजा पर पहुंचे.
सुपरवाइजर का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने बैरियर तोड़ दिया और बिना टोल दिये 20 से 25 गाड़ियां निकलवा दीं. विरोध करने पर गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी. सुपरवाइजर ने घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने सुपरवाइजर की तहरीर पर एक नामजद 8 से 10 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच कर रही है.
