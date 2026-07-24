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सेना के जवान पर पत्नी की हत्या कर शव नहर में फेंकने का आरोप, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

अलीगढ़: जिले में पत्नी की हत्या कर शव को नहर में फेंकने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारतीय सेना में तैनात लांस नायक रमाकांत को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी छुट्टी लेकर घर आया था और कथित तौर पर अपने दोस्त अजय के साथ मिलकर पत्नी सोनी की हत्या कर दी. वारदात के बाद वह अपनी सैन्य यूनिट पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन एटा पुलिस ने सेना के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी रमाकांत एटा शहर के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित सेंट पॉल स्कूल के पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. छह जुलाई की सुबह वह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद पत्नी सोनी को आगरा कैंट स्थित सेना की कैंटीन में सामान खरीदने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया.

आरोप है कि रास्ते में उसने अपने साथी अजय के साथ मिलकर कार के अंदर ही पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को हजारा नहर में फेंक दिया. घटना के बाद सोनी के मायके पक्ष ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 11 जुलाई को परिजनों ने रमाकांत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया.

पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्या में इस्तेमाल की गई कार हाथरस जिले के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र से बरामद हुई. इसी दौरान पता चला कि रमाकांत 15 जुलाई को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित अपनी सैन्य यूनिट में जाकर ड्यूटी पर लौट चुका है.

एटा पुलिस ने सेना से समन्वय स्थापित कर आरोपी को जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे पत्नी के अवैध संबंधों का शक था, जिसके चलते उसने हत्या की साजिश रची, हालांकि पुलिस इस दावे की जांच कर रही है.