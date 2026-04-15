कुशीनगर में भाभी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने आरोपी गोविंद कुमार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 8:12 PM IST
कुशीनगर : कुशीनगर जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में वर्ष 2022 में अपनी भाभी की निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी देवर को दोष सिद्ध करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है.
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने बुधवार को आरोपी गोविंद कुमार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
मामले में सरकार की तरफ से पैरवी के लिए नियुक्त अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें थाना तमकुहीराज क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी गोविंद कुमार पर अपने बड़े भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी और सिलबट्टे से हत्या करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 24 नवंबर 2022 को पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी ने घर के आंगन में ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.
मामले में मृतका के पति दीपक सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों और परिस्थितियों का विस्तृत परीक्षण किया.
फास्ट ट्रैक अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह मामला “रेयर टू रेयर” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास उचित है. इसके साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 5 माह की सजा काटनी होगी.
कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का आदेश देने के साथ दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त को जिला कारागार देवरिया भेजने का आदेश दिया है.