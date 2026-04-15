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कुशीनगर में भाभी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

कुशीनगर में भाभी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद. ( ईटीवी भारत )

कुशीनगर : कुशीनगर जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में वर्ष 2022 में अपनी भाभी की निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी देवर को दोष सिद्ध करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने बुधवार को आरोपी गोविंद कुमार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में सरकार की तरफ से पैरवी के लिए नियुक्त अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें थाना तमकुहीराज क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी गोविंद कुमार पर अपने बड़े भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी और सिलबट्टे से हत्या करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 24 नवंबर 2022 को पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी ने घर के आंगन में ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.