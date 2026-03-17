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बरेली में सास-साले की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, एक पुलिसकर्मी घायल

सहारा ग्राउंड के पास पुलिस टीम पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी.

सास-साले की हत्या
सास-साले की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
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बरेली: इज्जतनगर थाना क्षेत्र के सहारा ग्राउंड के पास सोमवार को दोहरे हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. सहारा ग्राउंड के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी गांव में बीते सोमवार को हुए दोहरे हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे आरोपी अफसर की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई थीं.

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बीते सोमवार को रहपुरा चौधरी गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर पंचायत हुई थी. इसी दौरान अफसर ने अपनी पत्नी साइमा, सास आसमा और साले आदिल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था. हमले में सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था.

देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गांव में ही हथियार लेकर घूम रहा है और वह अपनी घायल पत्नी की हत्या भी कर सकता है. इस सूचना के बाद पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी और अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी.

मंगलवार सुबह करीब पौने छह बजे सहारा ग्राउंड के पास पुलिस और आरोपी आमने-सामने हो गए. पुलिस ने पहले आरोपी को आत्मसमर्पण करने और गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी को गोली लग गई. घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. सूचना मिलते ही एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली.

पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. वर्ष 2009 में अपने मामा की हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी, हालांकि बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था. इसके अलावा भी उसके खिलाफ अन्य मुकदमे दर्ज हैं.

दिनदहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड की वारदात गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई थी, जिसके सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. फिलहाल पुलिस मुठभेड़ के पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है.

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