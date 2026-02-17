ETV Bharat / state

सोमेश्वर में दिव्यांग की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पैसे की तंगी खींच लाई वापस घर

अल्मोड़ा: जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद कई शहरों में छिपता फिर रहा था, लेकिन पैसों की तंगी उसे वापस अल्मोड़ा खींच लाई, जहां पुलिस ने उसे धर दबोचा.

पुलिस के अनुसार 24 जनवरी 2026 को कोतवाली सोमेश्वर क्षेत्र के ग्राम रस्यारागांव में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कुंदन राम के रूप में की, जो दिव्यांग था. अगले दिन 25 जनवरी को मृतक के भाई हरीश राम की तहरीर पर आरोपी दीपक पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ एससी एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सर्विलांस और तकनीकी टीमों की मदद से लगातार आरोपी की तलाश जारी रखी.

जांच में सामने आया कि 18 जनवरी की शाम आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने पत्थर से कुंदन राम के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी गिरफ्तारी के डर से गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और बनारस में छिपता रहा. करीब एक महीने तक फरार रहने के बाद जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह अल्मोड़ा अपने परिचितों से मदद लेने पहुंचा. पुलिस को इसकी भनक लगते ही 15 फरवरी 2026 को करबला तिराहा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के घर से घटना के समय पहने खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं.