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पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार, CBI ने रिमांड पर लिया

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में आरोपी राजकुमार गिरफ्तार. ( Photo Credit; Muzaffarnagar Police )

मुजफ्फरनगर : पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे सीबीआई और मुजफ्फरनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया गया है. आरोपी राजकुमार को राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, हरिद्वार से दिल्ली की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एनएच-58 स्थित छपार टोल प्लाजा के पास दबोच लिया गया. राजकुमार बलिया जिले का रहने वाला है. छपार टोल प्लाजा के पास पकड़ा गया वांछित अपराधी. (Video Credit; Muzaffarnagar Police) सूचना मिलते ही की नाकेबंदी : डिप्टी एसपी राजेश कुमार ने मुजफ्फरनगर पुलिस को सूचना दी कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़ा आरोपी हरिद्वार से होकर गुजरने वाला है. सूचना मिलते ही SSP मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना छपार पुलिस की टीम गठित कर क्षेत्र में नाकाबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. CBI दिल्ली ले गई : इसी दौरान एक कार में सवार राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. अचानक हुई कार्रवाई से टोल प्लाजा पर अफरातफरी मच गई. गिरफ्तारी के बाद राजकुमार सिंह को छपार पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. इसके बाद सीबीआई की टीम उसे 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले गई.