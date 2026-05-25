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मेरठ : अंजलि शर्मा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, इस वजह से वारदात को दिया था अंजाम

सुफियान पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने का आरोप, पुलिस पूछताछ में जुटी.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 10:54 AM IST

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मेरठ: लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में नर्स अंजलि शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुफियान को पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज यानी सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

दरअसल, बीते दिनों मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्स अंजलि शर्मा (25) का शव संदिग्ध हालत में मिला था. पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला था कि एक युवती शव को ई-रिक्शा में रखकर मेडिकल कॉलेज के बाहर फेंककर फरार हुई थी. फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवती की पहचान साजिदा के रूप में की और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.

इस दौरान आरोपी युवती साजिदा से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उसका भाई सुफियान भी मेडिकल कॉलेज में काम करता था, जिसकी पहचान अंजलि से हुई थी. अंजलि शादीशुदा थी, लेकिन बीते कई साल से अपने बच्चे का साथ भाई के घर पर ही रह रही थी. मेडिकल कॉलेज में काम के दौरान आरोपी सुफियान ने अंजलि से दोस्ती बढ़ाई, फिर उस पर धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दवाब बनाने लगा, लेकिन अंजलि इस बात के लिए तैयार नहीं थी.

आरोपी सुफियान की बहन ने खुलासा किया है कि वारदात वाले दिन अंजलि, सुफियान से मिलने जयभीम नगर पहुंची थी. दोनों बात कर रहे थे, उसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगे, तभी आरोपी ने गुस्से में आकर अंजलि की गला दबाकर हत्या कर दी. साजिदा ने पुलिस को बताया कि जब वहां पहुंची थी तो अंजलि मृत पड़ी हुई थी और आरोपी भाग गया था. यह सब देखकर वह घबरा गई. उसके बाद एक रिक्शा किराए पर किया और मेडिकल कॉलेज में अंजलि की लाश को ले जाकर फेंक दिया.

शव मिलने के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, अंजलि का मोबाइल, चैट के आधार पर पड़ताल की तो मामले का खुलासा हुआ. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी मदद करने वाली आरोपी की बहन साजिदा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. नर्स के हत्यारे को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था. फिलहाल सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.


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