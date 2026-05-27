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पलामू में 6 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार! आरोपी को पुलिस ने दबोचा

पलामू पुलिस ने 6 साल के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Palamu Police
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 4:45 PM IST

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पलामू: जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना हुई है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल छह वर्षीय बच्चा एक तिलक समारोह में भाग लेने के लिए रिश्तेदार के घर गया हुआ था. इसी दौरान रात 11 बजे के करीब आरोपी नाबालिग को जंगल में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक रूप से यौनाचार किया.

मामला दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

बच्चे ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद नौडीहा बाजार थाना में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने पूरे मामले में जांच करते हुए आरोपी नितेश कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया है. नितेश कुमार ठाकुर पेशे से मजदूर है और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के झरहा गांव का रहने वाला है. घटना के दिन आरोपी ने जिस कपड़े को पहना था, उसे भी पुलिस ने बरामद किया है.

नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना हुई थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी नितेश कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की धारा भी लगाई गई है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है: प्रशांत कुमार, एसडीपीओ, छतरपुर

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MOLESTING A CHILD

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