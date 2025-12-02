ETV Bharat / state

उदयपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले लिव-इन पार्टनर की गिरफ्तारी, पुलिस ने निकाला जुलूस

थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि आरोपी पीड़िता और उसके दो बच्चों के साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहता था. पीड़िता अपने लिव-इन पार्टनर (आरोपी) पर भरोसा करके अपनी 11 वर्षीय पुत्री और पुत्र को उसके पास छोड़कर गुजरात मजदूरी करने चली गई थी.

उदयपुर: पुलिस ने लिव-इन पार्टनर की नाबालिग बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस से बचने के लिए वह महिलाओं के कपड़े पहनकर घूम रहा था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकालकर उसके गले में तख्ती भी लटकाई. इस जुलूस के दौरान सैकड़ों लोग आरोपी को देखने के लिए मुख्य मार्ग पर जमा हो गए.

इस दौरान आरोपी ने मौका पाकर पिछले एक महीने से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसे डरा-धमकाकर अप्राकृतिक कृत्य भी करवाए. जब किशोरी ने यह बात अपनी मां को बताई, तो वह गुजरात से वापस आई और 27 नवंबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया.

महिला के कपड़े पहनकर घूम रहा था आरोपी: उन्होंने बताया कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हुलिया बदलकर महिलाओं के कपड़े पहनकर शहर में घूम रहा था. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा. पूछताछ में पता चला कि वह पिछले आठ साल से उदयपुर में रह रहा है और उसने करीब तीन साल तक एक निजी बैंक में सहायक प्रबंधक के तौर पर नौकरी भी की थी. बाद में उसने नौकरी छोड़कर कार स्पा सर्विस का काम शुरू कर दिया था. आरोपी से पूछताछ जारी है.