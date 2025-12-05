ETV Bharat / state

तीसरी शादी करने और पत्नी को भूखा रखने का आरोप; लखनऊ के दो थानों में नहीं लिखी गयी FIR, CM ऑफिस के आदेश पर केस दर्ज

इंस्पेक्टर राजदेवराम प्रजापति ने बताया कि सरोजनी नगर पुलिस ने पति हरदेश महाजन और सास आशा महाजन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Published : December 5, 2025 at 5:33 PM IST

लखनऊ: सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की LDA कॉलोनी में एक शख्स पर तीन शादियां करने, पत्नी को भूखा रखने, दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. पीड़ित महिला शिकायत करने के लिए दो थानों पर गयी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई. निराश होकर वह सीएम दफ्तर पहुंच गयी. मुख्यमंत्री ऑफिस से आदेश आने के बाद सरोजनी नगर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ FIR दर्ज कर ली.

दहेज को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न: पीड़िता निकिता महाजन ने अपने पति हरदेश महाजन और सास आशा महाजन पर घरेलू हिंसा, धोखे से शादी करने, दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. निकिता ने बताया कि उसकी शादी 8 जून 2020 को आर्य समाज विधि से हरदेश महाजन के साथ हुई थी.

भरपेट खाना भी नहीं देते थे पति-सास: शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति हरदेश और सास आशा महाजन ने कम दहेज लाने का ताना देकर उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया. पीड़ित महिला ने कहा कि आरोपी उसे रोज गालियां देते थे. उसका अपमान करते थे. घरेलू काम करवाने के बाद भरपेट खाना भी नहीं देते थे. उसको भूखा रहना पड़ता था.

गहने लेकर घर से निकाला: पीड़ित पत्नी निकिता ने बताया कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पति ने इसके पहले दो शादियां और की थीं. यह जानकारी शादी से पहले उससे और उसकी मां से छिपाई गयी थी. जब निकिता दस्तावेज दिखाने को कहती थी, तो पति और सास हमेशा टाल देते थे. पीड़िता का आरोप है कि उसके गहने भी ससुराल वालों ने अपने पास रख लिए हैं. 22 अप्रैल 2022 को पति और सास ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था. तब से वह अपनी मां के साथ रह रही है.

सीएम दफ्तर में लगाई गुहार: पति और सास के खिलाफ शिकायत लेकर निकिता पहले महिला थाना और सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गयी थी, लेकिन थानों की पुलिस टाल मटोल करती रही. इसके बाद वह शिकायत लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंची. पीड़िता ने बताया पति मोबाइल फोन पर लगातार धमकियां देता है. उसका परिवार खौफजदा है. उन्हें आशंका है कि उनके या उनके मायके वालों के साथ कभी भी कोई गंभीर घटना हो सकती है.

संपादक की पसंद

