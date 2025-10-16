ETV Bharat / state

फर्जी डिग्री-डिप्लोमा से नौकरी का झांसा देने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार, गैंग बना कर ठग रहा था युवाओं को

आरोपी के लैपटॉप में विभिन्न विश्वविद्यालयों की ​फर्जी डिग्री-डिप्लोमा स​र्टिफिकेट मिले. ये हूबहू असली जैसे थे.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Courtesy-SOG)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान एसओजी ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री-डिप्लोमा देकर युवाओं को नौकरी लगवाने का झांसा देने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम भी था. उससे पड़ताल में सामने आया है कि उसने राजस्थान के अलावा हरियाणा, मध्यप्रदेश और पंजाब में भी युवाओं को ठगी का शिकार बनाया है. उसने अपने साथियों की एक गैंग बना रखी थी. गैंग के साथी युवाओं को झांसे में लेते और आरोपी सौरभ से उन्हें फर्जी डिग्री-डिप्लोमा दिलवाते. आरोपी हरियाणा के गणियर का रहने वाला है.

डाक विभाग की शिकायत पर एफआईआर: एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि डाक विभाग में नौकरी के लिए आए आवेदन में लोकेश यादव नाम के युवक ने जो दसवीं की जो अंक तालिका पेश की थी. उसके फर्जी होने की रिपोर्ट डाक विभाग, अजमेर के प्रवर अधीक्षक ने दर्ज करवाई थी. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. एसओजी ने लोकेश यादव और उसके साथी विकास कुमार यादव और हितेश यादव को गिरफ्तार किया तो सौरभ सिंह का नाम सामने आया.

पढ़ें: फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने वाले 4 जूनियर क्लर्क को नौकरी से हटाया

35 हजार लेकर बनाई दसवीं की मार्कशीट: पड़ताल में सामने आया कि विकास और हितेश ने 35 हजार रुपए देकर सौरभ सिंह के ई-मित्र से दसवीं की फर्जी अंकतालिका तैयार करवाई थी. इसके बाद करीब एक साल से आरोपी सौरभ फरार चल रहा था. उन्होंने बताया, एसओजी ने जब सौरभ को गिरफ्तार किया, तो उसके पास एक बैग में लैपटॉप, मोबाइल, हार्डडिस्क और पेन ड्राइव मिले. इसके साथ ही अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अलग-अलग अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज मिले. उसे एसओजी ने कोर्ट में पेश कर 17 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है.

पढ़ें: एईएन भर्ती में फर्जी डिग्री दिलवाने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, पीटीआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाला पकड़ा

लैपटॉप-मोबाइल में भी फर्जी दस्तावेज: वे बोले, आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि उसने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्यप्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर योग्यता के लिए आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज जैसे अंकतालिका, डिग्री और डिप्लोमा फर्जी बनाकर दिए हैं. उसके पास मिले फर्जी दस्तावेज विश्वविद्यालयों के असली दस्तावेजों से हूबहू मिलते हैं. उसके लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क और पैन ड्राइव में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के फर्जी दस्तावेज हैं. जिनके बारे में अनुसंधान जारी है.

TAGGED:

FAKE DEGREE MAKER ARRESTED
REWARDED ACCUSED CAUGHT
ACCUSED ON REMAND TILL 17 OCTOBER
​फर्जी डिग्री बनाने वाला गिरफ्तार
FRAUD ARRESTED BY SOG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.