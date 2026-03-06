ETV Bharat / state

बस्ती में इंटर की छात्रा की गोली मारकर हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, गिरफ्तार

बस्ती: जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र के अनुष्का हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी मनदीप को पुलिस हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया. वह अंबेडकरनगर भागने की फिराक में था. मांझा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है. इस मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल घायल हुआ है.





छात्रा की हत्या का मुख्य आरोपी था: पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पूर्व आरोपी मनदीप ने घर में घुसकर 12वीं की छात्रा अनुष्का की गोली मारकर हत्या कर दी थी. आरोपी का दुस्साहस इतना था कि उसने बीच-बचाव करने आई छात्रा की मां पर भी फायर झोंका था, लेकिन निशाना चूकने से उनकी जान बच गई. इस घटना ने पूरे जिले में आक्रोश पैदा कर दिया था और सोशल मीडिया पर छात्रा को न्याय दिलाने की मुहिम छिड़ गई थी.





पुलिस ने ऐसे की घेराबंदी: मुखबिर की सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीमों ने मांझा क्षेत्र को घेरे में ले लिया था. पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख आरोपी मनदीप ने फायरिंग शुरू कर दी थी. मुठभेड़ के दौरान अपराधी मनदीप ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर गोलियां दागीं. एक गोली हेड कांस्टेबल रविंदर सिंह की बाजू छूते हुए निकल गई. जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी. इसमें पुलिस की एक गोली मनदीप के दाहिने पैर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. पुलिस ने तत्काल उसे दबोच लिया और मौके से एक अवैध तमंचा, कई खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए.

