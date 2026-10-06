नाबालिग लड़की अपहरण में नया मोड़, बालिग निकला युवक, फर्जी टीसी ने फोड़ा भांडा, 'प्लेस ऑफ सेफ्टी' से पहुंचा जेल
जांच में टीसी फर्जी पाए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ कूटरचना, फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने का नया मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 12:16 PM IST
हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जेल में बंद युवक पर खुद को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाने और पुलिस को गुमराह करने का मामला सामने आया है. पुलिस जांच में टीसी फर्जी पाए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ कूटरचना और फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने की धाराओं में नया मुकदमा दर्ज किया गया है.
नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी ने बनाई फर्जी टीसी: पुलिस के अनुसार, छह अगस्त को सिडकुल थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. बाद में स्कूल की टीसी से उसकी जन्मतिथि 21 जुलाई 2009 सामने आई, जिसके आधार पर लड़की नाबालिक साबित हुई और पुलिस ने गुमशुदगी को अपहरण और पाक्सो एक्ट में दर्ज किया. पुलिस ने पीड़िता को सकुशल छुड़ा लिया. पीड़िता की मिलने और बयान के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं. जांच में युवक मुजफ्फरनगर निवासी युवक का नाम सामने आया.
फर्जी टीसी से खुद को नाबालिग दर्शाया: पुलिस के मुताबिक आरोप है कि युवक के परिजनों ने उसकी उम्र 18 वर्ष से कम साबित करने के लिए मेरठ स्थित एक निजी इंटर कॉलेज की कक्षा आठ की फर्जी टीसी उपलब्ध कराई थी. इसी आधार पर युवक ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. पांच सितंबर को उसे न्यायिक सुरक्षा अभिरक्षा में प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजा गया था.
पुलिस की जांच में हो गया उम्र के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़: विवेचना के दौरान पुलिस ने टीसी का संबंधित कॉलेज से सत्यापन कराया तो विद्यालय ने प्रमाणित किया कि टीसी उसके यहां की नहीं है. विद्यालय ने लिखित रूप से टीसी को फर्जी बताया. पुलिस ने इसके बाद आरोपी के शैक्षिक अभिलेखों से उम्र का सत्यापन कराया. आरोपी की कक्षा दस की मूल मार्कशीट में उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 2008 दर्ज मिली. प्रधानाचार्य के बयान और अभिलेखों के आधार पर पुलिस ने घटना के समय युवक की उम्र 18 वर्ष पूर्ण पाई. इसके बाद युवक को प्लेस ऑफ सेफ्टी से पॉक्सो कोर्ट के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जिला कारागार रोशनाबाद भेज दिया गया. आरोप है कि खुद को नाबालिग दर्शाने के लिए युवक ने फर्जी टीसी तैयार कराई और उसे असली दस्तावेज के रूप में विवेचना में इस्तेमाल किया.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि-
मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
-अजय शाह, थाना प्रभारी, सिडकुल-
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