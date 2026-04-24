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उदयपुर के फलासिया में हथियार बनाने का सेटअप था तैयार, छह बंदूकों के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की जांच का मुख्य फोकस इस पर है कि आरोपी अब तक कितनी अवैध बंदूकें बना चुका और किन क्षेत्रों में सप्लाई की.

Guns recovered from the accused
आरोपी से बरामद बंदूकें (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 5:35 PM IST

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उदयपुर: जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत फलासिया थाना पुलिस ने टोपीदार बंदूकें बनाकर बेचने के आरोपी को गिरफ्तार किया. उससे छह अवैध बंदूकें और बंदूक निर्माण में इस्तेमाल सामग्री जब्त की गई.

थानाधिकारी सीताराम के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया. थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि सूचना मिली थी कि पीपलबारा क्षेत्र में एक व्यक्ति लंबे समय से अवैध रूप से बंदूकें बनाने और बेचने का काम कर रहा था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी. पुलिस को मौके से हथियार बनाने का पूरा सेटअप मिला. तलाशी में तीन अवैध टोपीदार बंदूकें और तीन पुरानी बंदूकें बरामद हुईं. इसके अलावा बंदूक निर्माण में इस्तेमाल होने वाली नालें, दो ग्राइंडर मशीनें, ड्रिल मशीनें, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उपकरण, कटर, आरी, पत्ते और अन्य औजार भी जब्त किए गए.

पढ़ें:अलवर: अवैध हथियार निर्माण और सप्लाई मामला, तीन को 7-7 साल की सजा, बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग

आर्म्स एक्ट में मामला : थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान कान सिंह (60) पुत्र मीठेसिंह गरासिया निवासी गरासिया फला, पीपलबारा फलासिया के रूप में हुई. पूछताछ में पुलिस ने उससे हथियारों के लाइसेंस और वैध दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी तो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. उससे गहन पूछताछ की जा रही है. जांच का मुख्य फोकस इस पर है कि आरोपी अब तक कितनी अवैध बंदूकें बना चुका है और उन्हें किन क्षेत्रों में सप्लाई की गई. थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशन जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. ऐसी गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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ILLEGAL ARMS FACTORY BUSTED
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ILLEGALLY MANUFACTURING WEAPONS
ONE ACCUSED ARRESTED
OPERATION AGAINST ILLEGAL WEAPONS

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