छुईखदान पुलिस ने ठगी करने वालों को दबोचा, मेडिसिन कंपनी में मुनाफे का दिया था झांसा
खैरागढ़ की छुईखदान पुलिस ने ठगी करने वाले दो आरोपियों को दबोचा है. दोनों ने पैसा दोगुना करने और कमीशन देने का झांसा दिया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 12:22 PM IST
खैरागढ़ : छुईखदान पुलिस ने ठगी के एक बड़े और संगठित मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने कई जिलों में ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है. पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज बालाजी राव के मार्गदर्शन में थाना छुईखदान पुलिस टीम ने लगातार 30 घंटे तक सघन कार्रवाई के बाद आरोपियों को दबोचा.
कई किश्तों में ऐंठी रकम
आरोपियों ने मेडिसिन कंपनी में कम समय में पैसा दोगुना करने और दवाई सेलिंग पर 30 प्रतिशत कमीशन दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 12 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की थी. इस मामले में प्रार्थी रेखचंद जंघेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. प्रार्थी के अनुसार आरोपी ने मई 2021 से जनवरी 2022 के बीच योजनाबद्ध तरीके से उसे अपने जाल में फंसाया और अलग-अलग किश्तों में बड़ी रकम ऐंठ ली. शिकायत के आधार पर थाना छुईखदान में 3 फरवरी 2025 को अपराध क्रमांक 41 2025 धारा 420 एवं 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.
नामी मेडिकल कंपनी के नाम पर ठगी
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सुखविंदर सिंह कडियाला और हुलास कुमार साहू खुद को नामी मेडिसिन कंपनी से जुड़ा बताकर लोगों का भरोसा जीतते थे.ठगी के बाद दोनों आरोपी फरार हो जाते और पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना नाम और ठिकाना बदलते. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और इनपुट के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी और आखिरकार 30 घंटे की सतत मेहनत के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की वारदात करना स्वीकार किया है.
दो आरोपियों की भिलाई से गिरफ्तारी
पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दिनांक 5 फरवरी 2026 को मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह कडियाला सेक्टर 7 भिलाई जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर उपजेल सलोनी भेजा गया है. वहीं सह आरोपी हुलास कुमार साहू को अभिरक्षा में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
आरोपी लंबे समय से ठगी की वारदातों में शामिल रहा है और अन्य पीड़ितों की जानकारी भी जुटाई जा रही है. जिला केसीजी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि दोगुना पैसा या ज्यादा मुनाफे का लालच देने वाली योजनाओं से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें- नितेश कुमार गौतम, एडिशनल एसपी
रकम दोगुनी करने वालों के झांसे में ना आएं
नितेश कुमार गौतम एडिशनल एसपी का कहना है कि आरोपी लंबे समय से ठगी की वारदातों में शामिल रहा है और अन्य पीड़ितों की जानकारी भी जुटाई जा रही है. केसीजी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि दोगुना पैसा या ज्यादा मुनाफे का लालच देने वाली योजनाओं से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें.
