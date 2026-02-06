ETV Bharat / state

छुईखदान पुलिस ने ठगी करने वालों को दबोचा, मेडिसिन कंपनी में मुनाफे का दिया था झांसा

खैरागढ़ : छुईखदान पुलिस ने ठगी के एक बड़े और संगठित मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने कई जिलों में ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है. पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज बालाजी राव के मार्गदर्शन में थाना छुईखदान पुलिस टीम ने लगातार 30 घंटे तक सघन कार्रवाई के बाद आरोपियों को दबोचा.



कई किश्तों में ऐंठी रकम

आरोपियों ने मेडिसिन कंपनी में कम समय में पैसा दोगुना करने और दवाई सेलिंग पर 30 प्रतिशत कमीशन दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 12 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की थी. इस मामले में प्रार्थी रेखचंद जंघेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. प्रार्थी के अनुसार आरोपी ने मई 2021 से जनवरी 2022 के बीच योजनाबद्ध तरीके से उसे अपने जाल में फंसाया और अलग-अलग किश्तों में बड़ी रकम ऐंठ ली. शिकायत के आधार पर थाना छुईखदान में 3 फरवरी 2025 को अपराध क्रमांक 41 2025 धारा 420 एवं 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

नामी मेडिकल कंपनी के नाम पर ठगी



जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सुखविंदर सिंह कडियाला और हुलास कुमार साहू खुद को नामी मेडिसिन कंपनी से जुड़ा बताकर लोगों का भरोसा जीतते थे.ठगी के बाद दोनों आरोपी फरार हो जाते और पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना नाम और ठिकाना बदलते. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और इनपुट के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी और आखिरकार 30 घंटे की सतत मेहनत के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की वारदात करना स्वीकार किया है.