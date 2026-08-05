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सरपंच सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, कलेक्टर से की गई शिकायत, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन

बलरामपुर : बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र के आमगांव ग्राम पंचायत में शासकीय राशि के गबन और फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि आहरण का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर शिकायत आवेदन सौंपा.इस दौरान ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की.

सरपंच सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप



बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत आमगांव के ग्रामीणों ने सचिव सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ग्रामीणों ने पंचायत में वित्तीय अनियमितता और शासकीय राशि का गलत तरीके से आहरण की बात कही. ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए जांच और कार्रवाई करने की मांग की.

ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन



बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे ग्राम पंचायत आमगांव के निवासी आशीष गुप्ता ने कहा कि हमारे गांव में रंगाई पोताई के नाम पर शासकीय राशि का आहरण किया गया. हैंडपम्प रिपेयरिंग के नाम पर पैसा आहरण किया गया, चबूतरा रिपेयरिंग के नाम से भी पैसा आहरण किया गया.गौठान के नाम पर भी पैसा निकाला गया.

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