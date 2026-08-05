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सरपंच सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, कलेक्टर से की गई शिकायत, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन

बलरामपुर के आमगांव के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत कलेक्टर से की है.

accused of financial irregularities
सरपंच सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 5:10 PM IST

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बलरामपुर : बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र के आमगांव ग्राम पंचायत में शासकीय राशि के गबन और फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि आहरण का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर शिकायत आवेदन सौंपा.इस दौरान ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की.

सरपंच सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत आमगांव के ग्रामीणों ने सचिव सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ग्रामीणों ने पंचायत में वित्तीय अनियमितता और शासकीय राशि का गलत तरीके से आहरण की बात कही. ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए जांच और कार्रवाई करने की मांग की.

ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे ग्राम पंचायत आमगांव के निवासी आशीष गुप्ता ने कहा कि हमारे गांव में रंगाई पोताई के नाम पर शासकीय राशि का आहरण किया गया. हैंडपम्प रिपेयरिंग के नाम पर पैसा आहरण किया गया, चबूतरा रिपेयरिंग के नाम से भी पैसा आहरण किया गया.गौठान के नाम पर भी पैसा निकाला गया.

सरपंच सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप (Etv Bharat)

हमारे ग्राम पंचायत आमगांव में कार्यों के नाम पर फर्जी तरीके से सचिव सरपंच ने अलग-अलग बार दो से ढाई लाख रुपए का आहरण किया है. सचिव सरपंच ने सांठगांठ कर शासकीय राशि का आहरण किया है जबकि काम शून्य है- आशीष गुप्ता, ग्रामीण

कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण
शंकरगढ़ विकासखंड के आमगांव के ग्रामीणों का कहना है कि हम इस पूरे मामले में कार्यवाही चाहते हैं हमारे गांव के सचिव को वहां से हटाकर कहीं अन्य जगह ट्रांसफर कर दिया जाए. साथ ही सरपंच के ऊपर भी कार्यवाही हो.


जांच के बाद नियमानुसार होगी कार्यवाही
इस बारे में बलरामपुर जिले के अपर कलेक्टर चेतन बरघरिया ने कहा कि शंकरगढ़ विकासखंड के आमगांव के लोगों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर सचिव और सरपंच के प्रति शिकायत दी है. इसमें नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही किया जाएगा.

आमगांव ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता और अपने मनमानी तरीके से कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई है इस संबंध में हम जांच कराएंगे- चेतन बरघरिया, अपर कलेक्टर

आपको बता दें ग्रामीणों ने कहा कि जिस पैसे से गांव का विकास होना था,उस पैसों को विकास के नाम पर खाते से निकाला गया.लेकिन गांव में विकास कार्य करवाने के बजाए सरपंच सचिव ने बंदरबाट कर लिया.अब ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच का भरोसा दिया है.

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ACCUSED OF FINANCIAL IRREGULARITIES

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