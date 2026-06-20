ETV Bharat / state

दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, गवाही बदलने का दबाव बनाने का आरोप, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार: बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ मारपीट और गवाही बदलने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं पीड़ित ने आरोपियों से परिवार के सदस्यों के जान माल का खतरा बताया है.

पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी मार्च 2026 में गांव के ही एक युवक ने उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया था. उस मामले में आरोपी जेल में बंद है. आरोप है कि आरोपी पक्ष से जुड़ी महिला लगातार उनके परिवार पर मुकदमे में समझौता करने और गवाही बदलने का दबाव बना रही थी. बीती दिनों दोपहर जब वह अपनी दुकान पर थे. दोपहर के वक्त आरोपी महिला अपने परिजनों के साथ उनके घर पहुंची. उस समय घर पर उनकी दिव्यांग पत्नी और दोनों बेटियां भी मौजूद थीं.

आरोप है कि महिला और अन्य लोग जबरन घर में घुस आए. आते ही दुष्कर्म पीड़िता बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी. बचाव करने पहुंची बड़ी बेटी और दिव्यांग पत्नी के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई. मारपीट के दौरान उनकी पत्नी बेहोश हो गईं. 112 के जरिए पुलिस को सूचना दी गई. बेटी के बुलाने पर वो दुकान से घर पहुंचे और इसके बाद बाल कल्याण समिति को भी शिकायत की गई, समिति ने बेटी और पत्नी का मेडिकल कराया. तब से उन्हें आरोपी पक्ष से उनके परिवार को लगातार जानमाल का खतरा बना हुआ है. पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से परिवार की सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.