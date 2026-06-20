दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, गवाही बदलने का दबाव बनाने का आरोप, मुकदमा दर्ज
हरिद्वार में दुष्कर्म पीड़िता परिवार के साथ मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 20, 2026 at 8:04 AM IST
हरिद्वार: बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ मारपीट और गवाही बदलने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं पीड़ित ने आरोपियों से परिवार के सदस्यों के जान माल का खतरा बताया है.
पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी मार्च 2026 में गांव के ही एक युवक ने उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया था. उस मामले में आरोपी जेल में बंद है. आरोप है कि आरोपी पक्ष से जुड़ी महिला लगातार उनके परिवार पर मुकदमे में समझौता करने और गवाही बदलने का दबाव बना रही थी. बीती दिनों दोपहर जब वह अपनी दुकान पर थे. दोपहर के वक्त आरोपी महिला अपने परिजनों के साथ उनके घर पहुंची. उस समय घर पर उनकी दिव्यांग पत्नी और दोनों बेटियां भी मौजूद थीं.
आरोप है कि महिला और अन्य लोग जबरन घर में घुस आए. आते ही दुष्कर्म पीड़िता बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी. बचाव करने पहुंची बड़ी बेटी और दिव्यांग पत्नी के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई. मारपीट के दौरान उनकी पत्नी बेहोश हो गईं. 112 के जरिए पुलिस को सूचना दी गई. बेटी के बुलाने पर वो दुकान से घर पहुंचे और इसके बाद बाल कल्याण समिति को भी शिकायत की गई, समिति ने बेटी और पत्नी का मेडिकल कराया. तब से उन्हें आरोपी पक्ष से उनके परिवार को लगातार जानमाल का खतरा बना हुआ है. पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से परिवार की सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.
पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
-अमरजीत सिंह, बहादराबाद कोतवाली प्रभारी-
गौरतलब है कि बीती मार्च के महीने में बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़िता ने जब पूरी बात परिजनों को बताई तो परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी. नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामला में दी गई शिकायत का तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी तब से जेल में बंद है.
आरोप है कि आरोपी के परिजन पीड़ित परिवार से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते आ रहे हैं लेकिन पीड़ित पक्ष ने इससे साफ इनकार कर दिया. ज्यादा दबाव बनाने पर भी जब पीड़ित पक्ष नहीं माना तो, आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की और धमकियां दी. हालांकि पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सकती है.
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