रतलाम जेल में डबल मर्डर के आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास, जेल सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल
जेल प्रबंधन का दावा- सफाईकर्मी से छीनकर पिया जहरीला पदार्थ, 2 महीने में दूसरी लापरवाही आई सामने, दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:13 PM IST
रतलाम : जिला जेल में एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां नामली थाना क्षेत्र के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी विचाराधीन कैदी राहुल जाट ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या की कोशिश की है. घटना के बाद जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और विचाराधीन कैदी को पहले जिला अस्पताल और उसके बाद मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए रेफर किया गया है.
जेल सुरक्षा में लापरवारी का दूसरा मामला
जेल परिसर में कैदी तक जहरीला पदार्थ पहुंचने और आत्महत्या के प्रयास की घटना से जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. 2 महीने पहले ही जेल में मोबाइल से रील बनाए जाने की घटना भी सामने आई थी. जब जेल में बंद चाकूबाजी के आरोपी बाबर खान ने रील बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाई थी, जिसके बाद जेल प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगे थे.
जेल प्रबंधन का दावा- सफाईकर्मी से छीनकर पिया जहरीला पदार्थ
दरअसल, यह घटना बुधवार शाम की है. जहां राहुल जाट नाम के एक विचाराधीन कैदी ने सफाई कर रहे कर्मचारियों के हाथ से जहीले पदार्थ की बोतल छीनकर उसे पी लिया. इसके बाद उसे उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल और बाद में रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है. सहायक जेल अधीक्षक ब्रजेश मकवाने ने जानकारी देते हुए बताया, '' बैरक नंबर 9 में बंद विचाराधीन कैदी राहुल जाट ने सफाई करने गए अन्य कैदियों के हाथ से जहरीले पदार्थ की बोतल छीनकर उसमें से तीन-चार घूंट पी लिए थे. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. घटना की जांच की जा रही है.''
डबल मर्डर के आरोप में बंद है राहुल जाट
आत्महत्या का प्रयास करने वाला राहुल जाट नामली थाना क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मर्डर केस में जेल में बंद है. इस जघन्य हत्याकांड के अन्य 20 आरोपी जमानत पर जेल से छूट चुके हैं. विचाराधीन कैदी राहुल जाट को जावरा अप जेल से कुछ महीने पहले ही रतलाम जिला जेल में शिफ्ट किया गया था. जहां फरियादी पक्ष द्वारा उसे जेल में बेहतर सुविधाएं दिए जाने की शिकायत की गई थी.
यह भी पढ़ें-
- सेव, सोना और साड़ी के बाद सोलर हब बनेगा रतलाम, 11,950 करोड़ से बदलेगी तस्वीर
- मध्य प्रदेश में खूनी बनता एक्सप्रेसवे, पत्थरबाजी के बाद हादसों के लिए बदनाम, रतलाम-मंदसौर के पास लगातार एक्सिडेंट
- 10 सालों से फाइलों में गांधी सागर का पानी, मंदसौर, नीमच और रतलाम आज भी पानी को तरस रहे, जानें क्यों अटका ये प्रोजेक्ट
आरोपी राहुल जाट के वकील चेतन अवस्थी ने बताया, '' राहुल जाट 1 वर्ष से एक अधिक समय से जेल में बंद है, जहां उसे परेशान किया जा रहा था. इसके लिए एक दिन पूर्व ही उसे अन्य जेल में स्थानांतरित किए जाने का आवेदन दिया था. घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और आरोपी के बयान के बाद ही हो सकेगा.''