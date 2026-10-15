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रतलाम जेल में डबल मर्डर के आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास, जेल सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

डबल मर्डर के आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास ( Etv Bharat )

रतलाम : जिला जेल में एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां नामली थाना क्षेत्र के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी विचाराधीन कैदी राहुल जाट ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या की कोशिश की है. घटना के बाद जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और विचाराधीन कैदी को पहले जिला अस्पताल और उसके बाद मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए रेफर किया गया है.

जेल सुरक्षा में लापरवारी का दूसरा मामला जेल परिसर में कैदी तक जहरीला पदार्थ पहुंचने और आत्महत्या के प्रयास की घटना से जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. 2 महीने पहले ही जेल में मोबाइल से रील बनाए जाने की घटना भी सामने आई थी. जब जेल में बंद चाकूबाजी के आरोपी बाबर खान ने रील बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाई थी, जिसके बाद जेल प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगे थे.