लारेंस विश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की शर्त
कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 10:59 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के मामले में आरोपी हश्मत हुसैन को जमानत दे दी है. उस पर गैंगस्टर लारेंस विश्नोई के नाम पर दो करोड़ से अधिक की रंगदारी मांगने का आरोप है. कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने दिया.
आरोपी की ओर से अधिवक्ता केशरी नाथ त्रिपाठी और यावर मुख्तार ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. आरोपी की ओर से कहा गया कि हश्मत हुसैन प्राथमिकी में नामजद नहीं है. वह टिब्बिया कॉलेज में संविदा पर काम करता है और उसका आरोपों से कोई संबंध नहीं है. उसका नाम कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्य पांच मामलों में भी जोड़ा गया है.
उसने नामजद आरोपी सुनील या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से किसी संबंध और कथित पत्र तैयार करने से भी इनकार किया. उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है. आरोपी आठ जून 2026 से जेल में है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों को दबाव या धमकी नहीं देगा. उसे प्रत्येक निर्धारित तारीख पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होना होगा, जब तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिली हो. वह इसी तरह का कोई अपराध भी नहीं करेगा.
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