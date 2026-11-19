फर्जी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगी, लोगों ने परिजनों से उधार लेकर किया था इन्वेस्टमेंट
पुलिस ने 87 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में दो आरोपियों को पकड़ा तो हुए चौंकाने वाले खुलासे.
Published : November 19, 2026 at 12:35 PM IST
जयपुर : फर्जी क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 10 से 15 फीसदी मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने फ्रॉड का ऐसा जाल बुना कि कई लोग उनके झांसे में आ गए. आरोपियों ने फर्जी क्रिप्टो करेंसी 'Flinty Coin' में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर कई लोगों को चूना लगाया. इसके लिए न केवल फर्जी वेबसाइट और एप तैयार किया निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एप पर फर्जी तरीके से मोटा मुनाफा भी दिखाया जाता और शुरुआत में मुनाफे के तौर पर कुछ रकम बैंक खाते में भी ट्रांसफर की जाती. जब तक लोगों को हकीकत पता लगती उससे पहले साइबर ठग उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते. कई लोग साइबर ठगों के झांसे में इस कदर फंसते कि अपनी जमा पूंजी के साथ ही अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर निवेश करते और मोटे मुनाफे के लालच में आकर रकम से हाथ धो बैठते. जयपुर कमिश्नरेट की साइबर अपराध थाना पुलिस ने 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में दो आरोपियों को पकड़ा तो यह चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
एसीपी साइबर क्राइम हेमराज ने बताया, इस साल 10 फरवरी को परिवादी ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2024 में घनश्याम कांदेल और मोहित कलोया ने खुद को Motion Modexyz Pvt. Ltd. का फाउंडर और को-फाउंडर बनकर संपर्क किया. उन्होंने खुद की कंपनी की ओर से Flinty Coin क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर सालाना 10-15 फीसदी सुरक्षित मुनाफे का लालच दिया. उसने नवंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच ऑनलाइन और नकद 87 लाख रुपए आरोपियों को दिए. जिन्होंने यह रकम हड़प ली. पुलिस में अब चितवाड़ी (जयपुर ग्रामीण) निवासी घनश्याम कांदेल और बढ़ारणों की ढाणी (जयपुर ग्रामीण) निवासी मोहित कलोया को गिरफ्तार किया है.
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जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ठगी के मकसद से Flinty.live नाम से जाली वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन तैयार की थी. जिस पर निवेशकों को फर्जी तरीके से मोटा मुनाफा दिखाया जाता. उन्होंने Motion Modexyz Pvt. Ltd. के नाम से सॉफ्टवेयर डवलपमेंट और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का ऑफिस खोलकर लोगों को अपने जाल में फंसाया. आरोपी लोगों को फर्जी क्रिप्टो करेंसी Flinty Coin में निवेश करने पर 10 से 15 फीसदी सुरक्षित रिटर्न का झांसा देते थे. वे शुरुआत में निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ महीने तक निवेश ओर रिटर्न भी देते थे. इससे लोग ज्यादा रकम इन्वेस्ट करते और उन्हें फर्जी एप और वेबसाइट पर फर्जी तरीके से मुनाफा भी दिखाया जाता.
इन पांच तरीकों से फंसाते लोगों को :-
- कॉर्पोरेट ऑफिस की आड़ में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट और ऑनलाइन गेमिंग का ऑफिस खोलकर भरोसा जीता.
- ठगी के लिए Flinty.live नाम से फर्जी एप और वेबसाइट तैयार की. जहां फर्जी तरीके से मुनाफा दिखाया जाता.
- शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए निवेशकों को कुछ महीने तक रिटर्न दिया. जिससे लोगों में लोन व उधार लेकर मोटी रकम लगाई.
- ठगी की रकम दो बैंक खातों में जमा करवाई जाती और तत्काल मुख्य आरोपी के निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते.
- बड़ी रकम जमा करवाने पर फेमा एक्ट और पेमेंट गेटवे बंद होने का बहाना बनाकर रकम विड्रो करने से रोक देते.
यह सावधानी रखकर बच सकते हैं ठगी से :-
- किसी अनजान शख्स, कंपनी या सोशल मीडिया विज्ञापन के जरिए बड़े मुनाफे का ऑफर मिलने पर झांसे में नहीं आएं.
- क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्कीम में रकम लगाने से पहले कंपनी या वेबसाइट की सेबी या आरबीआई से वैधता की पुष्टि कर लें.
- आमतौर पर ठग भरोसा जीतने के लिए कुछ महीने तक रिटर्न देते हैं. बड़ी जमापूंजी या लोन-उधार लेकर निवेश करने से बचे.
- किसी भी कंपनी में निवेश के नाम पर निजी बैंक खाते में रकम ट्रांसफर नहीं करें. बिना रसीद नकद भुगतान करने से भी बचना चाहिए.
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ठगी या ठगी की आशंका होने पर करें शिकायत : उन्होंने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया मैसेज के जरिए एपीके फाइल भेजकर, पेंशनर कार्ड बनवाने के नाम पर, शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी होती है. इसके अलावा जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर साइबर ठग वीडियो कॉल के जरिए धमकाकर भी रुपए की डिमांड करते हैं. ऐसे हालात में घबराने की बजाए साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाएं.