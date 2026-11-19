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फर्जी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगी, लोगों ने परिजनों से उधार लेकर किया था इन्वेस्टमेंट

पुलिस की गिरफ्त में ठगी के आरोपी ( फोटो सोर्स- जयपुर पुलिस )

जयपुर : फर्जी क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 10 से 15 फीसदी मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने फ्रॉड का ऐसा जाल बुना कि कई लोग उनके झांसे में आ गए. आरोपियों ने फर्जी क्रिप्टो करेंसी 'Flinty Coin' में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर कई लोगों को चूना लगाया. इसके लिए न केवल फर्जी वेबसाइट और एप तैयार किया निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एप पर फर्जी तरीके से मोटा मुनाफा भी दिखाया जाता और शुरुआत में मुनाफे के तौर पर कुछ रकम बैंक खाते में भी ट्रांसफर की जाती. जब तक लोगों को हकीकत पता लगती उससे पहले साइबर ठग उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते. कई लोग साइबर ठगों के झांसे में इस कदर फंसते कि अपनी जमा पूंजी के साथ ही अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर निवेश करते और मोटे मुनाफे के लालच में आकर रकम से हाथ धो बैठते. जयपुर कमिश्नरेट की साइबर अपराध थाना पुलिस ने 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में दो आरोपियों को पकड़ा तो यह चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

एसीपी साइबर क्राइम हेमराज ने बताया, इस साल 10 फरवरी को परिवादी ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2024 में घनश्याम कांदेल और मोहित कलोया ने खुद को Motion Modexyz Pvt. Ltd. का फाउंडर और को-फाउंडर बनकर संपर्क किया. उन्होंने खुद की कंपनी की ओर से Flinty Coin क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर सालाना 10-15 फीसदी सुरक्षित मुनाफे का लालच दिया. उसने नवंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच ऑनलाइन और नकद 87 लाख रुपए आरोपियों को दिए. जिन्होंने यह रकम हड़प ली. पुलिस में अब चितवाड़ी (जयपुर ग्रामीण) निवासी घनश्याम कांदेल और बढ़ारणों की ढाणी (जयपुर ग्रामीण) निवासी मोहित कलोया को गिरफ्तार किया है.

इसे भी पढ़ें: सस्ते हवाई टिकट के नाम पर साइबर ठगी, जोधपुर पुलिस ने 3 पर दर्ज किया केस, 3 राज्यों से जुड़े तार जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ठगी के मकसद से Flinty.live नाम से जाली वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन तैयार की थी. जिस पर निवेशकों को फर्जी तरीके से मोटा मुनाफा दिखाया जाता. उन्होंने Motion Modexyz Pvt. Ltd. के नाम से सॉफ्टवेयर डवलपमेंट और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का ऑफिस खोलकर लोगों को अपने जाल में फंसाया. आरोपी लोगों को फर्जी क्रिप्टो करेंसी Flinty Coin में निवेश करने पर 10 से 15 फीसदी सुरक्षित रिटर्न का झांसा देते थे. वे शुरुआत में निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ महीने तक निवेश ओर रिटर्न भी देते थे. इससे लोग ज्यादा रकम इन्वेस्ट करते और उन्हें फर्जी एप और वेबसाइट पर फर्जी तरीके से मुनाफा भी दिखाया जाता.