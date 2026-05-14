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Operation Mule Hunter: निवेश के नाम पर ठगी, 4 महीने में 10 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 116 शिकायतें दर्ज हैं.

Accused of cyber fraud arrested
एसपी धर्मेंद्र सिंह (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 1:37 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले की रायपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक न्यूज चैनल की आड़ में लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने मात्र 4 महीने में लगभग 10 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेनदेन किया है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 116 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 'म्यूल हंटर' नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत रायपुर थानाधिकारी शिम्भु दयाल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने एक न्यूज चैनल के प्रोपराइटर रायपुर के भीटा निवासी गोपाल लाल बलाई को गिरफ्तार किया है.

पढ़ें: 50 से ज्यादा म्यूल अकाउंट से 35 करोड़ की ठगी, पोर्टल पर 125 शिकायतें, साइबर ठगी के 23 आरोपी गिरफ्तार

बैंक स्टेटमेंट में खुलासा: एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने रायपुर कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक पहुंचकर संदिग्ध खाते का स्टेटमेंट प्राप्त किया. स्टेटमेंट देखते ही पुलिस हैरान रह गई. इसमें मात्र 4 माह में 10 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया जा चुका था. आरोपी ने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक साधन हैकिंग, फिशिंग एवं स्मशिंग द्वारा धोखाधड़ी कर अपने खाते में राशि जमा करवाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

116 शिकायतें दर्ज: गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 116 शिकायतें दर्ज हैं. वह निवेश के नाम पर भोली-भाली जनता को प्रलोभन देकर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करता था. पुलिस ने खाताधारक के बैंक स्टेटमेंट एवं ई-केवाईसी दस्तावेज बैंक से प्राप्त कर ऑनलाइन एनसीआर पोर्टल पर शिकायतों की जांच प्रारंभ कर दी है.

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SUSPICIOUS TRANSACTIONS OF CRORES
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