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धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप, वायरल चैट के बाद भड़का मुद्दा, आरोपी की हुई पिटाई

दुर्ग नगर निगम के आयुक्त के निज सहायक पर देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा.इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा मचाया.

Accused of commenting on gods goddesses
धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 4:13 PM IST

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दुर्ग : दुर्ग नगर निगम परिसर शुक्रवार को उस समय तनाव का केंद्र बन गया, जब निगम आयुक्त के निज सहायक पर देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा. आरोप है कि निज सहायक ने निगम की एक महिला कर्मचारी के साथ मोबाइल चैटिंग के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया.

सोशल मीडिया में चैट वायरल

सोशल मीडिया पर चैट वायरल होते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया. इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निगम कार्यालय पहुंच गए. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने निगम परिसर में जमकर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.इसी दौरान विवाद बढ़ गया और कार्यकर्ताओं ने गौतम साहू की धुनाई कर दी. स्थिति बिगड़ते देख निगम परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिलामंत्री राकेश तिवारी ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग चैट में किया गया है, वह हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.

धर्म परिवर्तन के बाद जानबूझकर हिंदू धर्म और देवी-देवताओं का अपमान किया जा रहा था. चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो संगठन कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगा - राकेश तिवारी, जिला मंत्री,विश्व हिंदू परिषद

मामले पर एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि वायरल चैट और उससे जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.

आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग

इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक प्लेसमेंट कर्मी पर कर्मचारियों और सिस्टम पर प्रभाव जमाने के आरोप भी सामने आए हैं. फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और साइबर सेल वायरल चैट की जांच में जुटी हुई है.

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