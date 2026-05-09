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धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप, वायरल चैट के बाद भड़का मुद्दा, आरोपी की हुई पिटाई

दुर्ग : दुर्ग नगर निगम परिसर शुक्रवार को उस समय तनाव का केंद्र बन गया, जब निगम आयुक्त के निज सहायक पर देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा. आरोप है कि निज सहायक ने निगम की एक महिला कर्मचारी के साथ मोबाइल चैटिंग के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया.

सोशल मीडिया में चैट वायरल

सोशल मीडिया पर चैट वायरल होते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया. इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निगम कार्यालय पहुंच गए. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने निगम परिसर में जमकर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.इसी दौरान विवाद बढ़ गया और कार्यकर्ताओं ने गौतम साहू की धुनाई कर दी. स्थिति बिगड़ते देख निगम परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिलामंत्री राकेश तिवारी ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग चैट में किया गया है, वह हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.