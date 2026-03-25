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आगरा में 1.71 करोड़ की बोगस आईटीसी क्लेम; फर्म मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, 1.23 करोड़ की ITC ब्लॉक

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

लोहामंडी थाना
लोहामंडी थाना (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:07 PM IST

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आगरा : राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग ने बोगस खरीद दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) करने वाली एक फर्म को पकड़ा है. एसजीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा ने लोहामंडी थाना में कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. आरोप है कि फर्म ने आगरा, दिल्ली, गोरखपुर और अन्य शहरों से खरीद दिखाकर 1.71 करोड़ रुपये की बोगस आईटीसी क्लेम की.

विभाग ने कार्रवाई करके फर्म के क्रेडिट लेजर में मौजूद 1.23 करोड़ रुपये की आईटीसी ब्लॉक कराई है. आईटीसी का अनुचित लाभ उठाने के आरोप में एसजीएसटी के राज्य कर अधिकारी प्रशांत कुमार गौतम ने लोहामंडी थाना में कंपनी के संचालक अरजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर कराई गई है. एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त चंद्रकांत रल्हन ने बताया कि विशेष अनुसंधान शाखा ने वजीरपुरा स्थित एक निजी कंपनी के पोर्टल पर उपलब्ध तथ्यों को खंगाला गया और स्थानीय इनपुट से मिलान किया. इसके बाद जानकारी प्राप्त की. जिसमें दाखिल रिटर्न का पता किया.

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि फर्म ने दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर तथा आगरा की कंपनियों से 9.19 करोड़ रुपये की खरीद दिखाई गई. पड़ताल में यह खरीद वास्तविक नहीं मिली. जबकि इसके आधार पर 1.71 करोड़ रुपये की आईटीसी क्लेम की गई थी. जांच में फर्म अस्तित्वहीन पाई गई और घोषित संव्यवहार भी प्रमाणित नहीं हो सके.



उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि कंपनी के दिए गए मोबाइल नंबर पर यूपी और दिल्ली में 10 फर्मों का पंजीयन लिया गया. इनमें से पांच फर्मों का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के कारण निरस्त किया जा चुका है. शेष फर्मों में से एक कंपनी से इस फर्म ने 3.30 करोड़ रुपये की खरीद दिखाते हुए 59.51 लाख रुपये की आईटीसी क्लेम की. जांच में यह भी सामने आया कि दिल्ली की फर्म ने कोई वास्तविक खरीद नहीं की थी और बिक्री केवल कागजों पर दिखाई गई थी.

यह भी पढ़ें : फर्जी फर्म्स बनाकर GST चोरी का खुलासा; सीतापुर और आगरा पुलिस ने की गिरफ्तारियां

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