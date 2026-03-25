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आगरा में 1.71 करोड़ की बोगस आईटीसी क्लेम; फर्म मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, 1.23 करोड़ की ITC ब्लॉक

आगरा : राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग ने बोगस खरीद दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) करने वाली एक फर्म को पकड़ा है. एसजीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा ने लोहामंडी थाना में कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. आरोप है कि फर्म ने आगरा, दिल्ली, गोरखपुर और अन्य शहरों से खरीद दिखाकर 1.71 करोड़ रुपये की बोगस आईटीसी क्लेम की.

विभाग ने कार्रवाई करके फर्म के क्रेडिट लेजर में मौजूद 1.23 करोड़ रुपये की आईटीसी ब्लॉक कराई है. आईटीसी का अनुचित लाभ उठाने के आरोप में एसजीएसटी के राज्य कर अधिकारी प्रशांत कुमार गौतम ने लोहामंडी थाना में कंपनी के संचालक अरजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर कराई गई है. एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.



