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पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे चिट्टे के आरोपी, कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रस्ताव को मंजूरी

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य न केवल नशे को रोकना है, बल्कि समाज में साफ-सुथरी राजनीति को बढ़ावा देना भी है.

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION
पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे चिट्टे के आरोपी (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:16 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग) के खिलाफ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब चिट्टा मामलों में चार्जशीट आरोपी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाने जा रही है.

मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, जिन लोगों पर चिट्टा या अन्य सिंथेटिक ड्रग्स के मामले दर्ज हैं या जिनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वे पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. यह फैसला प्रदेश में पहली बार लागू किया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है.

विधानसभा में आएगा विधेयक

सरकार इस निर्णय को कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेगी. इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह नियम लागू हो जाएगा. संभावना है कि आगामी पंचायत चुनावों में ही इस नए नियम का असर देखने को मिलेगा।

शहरी निकायों में भी तैयारी

सरकार इस नियम को केवल पंचायत चुनावों तक सीमित नहीं रखना चाहती. योजना है कि आने वाले समय में नगर निकाय चुनावों में भी ऐसे प्रावधान लागू किए जाएं, ताकि नशे से जुड़े लोगों को राजनीति से दूर रखा जा सके.

चिट्टा समाज के लिए गंभीर समस्या

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि चिट्टा आज समाज में एक गंभीर समस्या बन चुका है. उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही नशे में संलिप्त कई सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुकी है और अब चुनावी प्रक्रिया को भी इससे मुक्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

नशे के खिलाफ सरकार सख्त

सरकार का कहना है कि वह चिट्टा तस्करी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ाई लड़ रही है. इस फैसले का उद्देश्य न केवल नशे को रोकना है, बल्कि समाज में साफ-सुथरी राजनीति को बढ़ावा देना भी है. यह फैसला हिमाचल में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूत करेगा. यदि यह कानून लागू होता है, तो चुनावी राजनीति में स्वच्छता आएगी और नशे के नेटवर्क पर भी असर पड़ सकता है.

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