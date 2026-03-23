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पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे चिट्टे के आरोपी, कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रस्ताव को मंजूरी

पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे चिट्टे के आरोपी ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग) के खिलाफ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब चिट्टा मामलों में चार्जशीट आरोपी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाने जा रही है.

मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, जिन लोगों पर चिट्टा या अन्य सिंथेटिक ड्रग्स के मामले दर्ज हैं या जिनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वे पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. यह फैसला प्रदेश में पहली बार लागू किया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है.

विधानसभा में आएगा विधेयक

सरकार इस निर्णय को कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेगी. इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह नियम लागू हो जाएगा. संभावना है कि आगामी पंचायत चुनावों में ही इस नए नियम का असर देखने को मिलेगा।

शहरी निकायों में भी तैयारी

सरकार इस नियम को केवल पंचायत चुनावों तक सीमित नहीं रखना चाहती. योजना है कि आने वाले समय में नगर निकाय चुनावों में भी ऐसे प्रावधान लागू किए जाएं, ताकि नशे से जुड़े लोगों को राजनीति से दूर रखा जा सके.