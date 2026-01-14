ETV Bharat / state

चिट्टे के मामलों में संलिप्त लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, सरकार लेने जा रही बड़ा एक्शन

चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. इसमें सरकार अब आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ा एक्शन लेने जा रही है.

चिट्टे के मामलों में संलिप्त लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
चिट्टे के मामलों में संलिप्त लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: चिट्टे के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. चिट्टा हिमाचल के लिए बड़ी समस्या बन गया है. सरकार चिट्टे की गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड़ में है. अब इसका असर पंचायती राज चुनावों में देखने को मिलेगा. चिट्टे की गतिविधियों में शामिल लोग अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 'चिट्टे की गतिविधियों में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और अगली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा. इसके बाद एक्ट में संशोधन किया जाएगा. इस फैसले को इसी पंचायत चुनाव में लागू किया जाएगा. सरकार के रुख से साफ है कि अब चिट्टा तस्करों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके साथ ही चिट्टे की गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की सारी जानकारी और रिकार्ड सरकार के पास पहुंच गया है. उनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है. कोर्ट में केस अलग से चलेगा, लेकिन नौकरी से उन्हें बर्खास्त किया जाएगा. चिट्टे से अर्जित की गई कुछ संपत्तियों को सरकार ने कब्जे में लिया है, आगे भी सरकार इसपर बड़ा एक्शन लेगी. इनके ऊपर बुल्डोजर चलाने से भी परहेज नहीं होगा. ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा.'

31 जनवरी को कार्यकाल हो रहा पूरा

बता दें कि हिमाचल में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है. ऐसे में इस अवधि से पहले ही पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए़ थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेट एक्ट लागू कर पहले प्रदेश को आपदा से हुए नुकसान से उबरने का हवाला देते चुनाव को समय पर करने की बात कही थी. इसी बीच सरकार ने पंचायतों के सीमांकन और पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद तय हो गया कि हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया आगे खिसकना तय हो गया. इस बीच पंचायत चुनाव में देरी का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंच गया. प्रदेश हाईकोर्ट ने अब चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल से पूरा करने के आदेश जारी किए हैं.

राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन के लिए तैयार

वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थीं. राज्य निर्वाचन आयोग को सिर्फ वोटर लिस्ट के पब्लिश, प्रिंट होने और रोस्टर जारी होने का इंतजार था. ये प्रक्रिया सरकार की तरफ से पूरी की जानी थी. मतदाता सूची से लेकर चुनाव आयोग ने 3 करोड़ बैलेट पेपर पहले की छाप कर तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन इन तैयारियों के बावजूद अभी चुनावी बिगुल नहीं बजा है, क्योंकि अंतिम फैसला अब भी सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने पर टिका है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब इन्हें भी मिलेगा हिमकेयर योजना लाभ, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

TAGGED:

CHITTA PANCHAYAT ELECTION
PANCHAYAT ELECTIONS HIMACHAL
HEROIN CHITTA SMUGGLING HIMACHAL
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS UPDATE
CHITTA SMUGGLING PANCHAYAT ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.