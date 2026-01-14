ETV Bharat / state

चिट्टे के मामलों में संलिप्त लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, सरकार लेने जा रही बड़ा एक्शन

शिमला: चिट्टे के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. चिट्टा हिमाचल के लिए बड़ी समस्या बन गया है. सरकार चिट्टे की गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड़ में है. अब इसका असर पंचायती राज चुनावों में देखने को मिलेगा. चिट्टे की गतिविधियों में शामिल लोग अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 'चिट्टे की गतिविधियों में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और अगली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा. इसके बाद एक्ट में संशोधन किया जाएगा. इस फैसले को इसी पंचायत चुनाव में लागू किया जाएगा. सरकार के रुख से साफ है कि अब चिट्टा तस्करों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके साथ ही चिट्टे की गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की सारी जानकारी और रिकार्ड सरकार के पास पहुंच गया है. उनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है. कोर्ट में केस अलग से चलेगा, लेकिन नौकरी से उन्हें बर्खास्त किया जाएगा. चिट्टे से अर्जित की गई कुछ संपत्तियों को सरकार ने कब्जे में लिया है, आगे भी सरकार इसपर बड़ा एक्शन लेगी. इनके ऊपर बुल्डोजर चलाने से भी परहेज नहीं होगा. ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा.'

31 जनवरी को कार्यकाल हो रहा पूरा

बता दें कि हिमाचल में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है. ऐसे में इस अवधि से पहले ही पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए़ थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेट एक्ट लागू कर पहले प्रदेश को आपदा से हुए नुकसान से उबरने का हवाला देते चुनाव को समय पर करने की बात कही थी. इसी बीच सरकार ने पंचायतों के सीमांकन और पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद तय हो गया कि हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया आगे खिसकना तय हो गया. इस बीच पंचायत चुनाव में देरी का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंच गया. प्रदेश हाईकोर्ट ने अब चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल से पूरा करने के आदेश जारी किए हैं.