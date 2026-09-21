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बुजुर्ग महिला की दराती और पत्थरों से हत्या करने वाला 70 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, सामने आया विवाद का कारण

अल्मोड़ा: स्याल्दे ब्लॉक के बसई रतखेत गांव में 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला तुलसी देवी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की दराती भी बरामद कर कब्जे में ले ली है. पुलिस के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वजह पिछले चार साल से चला आ रहा जमीन का विवाद बताते हुए अपना जुर्म कबूल किया है.

जानकारी के मुताबिक, बीते 19 सितंबर को रतखेत तोक निवासी 70 वर्षीय राजे सिंह बोरा उर्फ राजा बाबू का पड़ोस में रहने वाली तुलसी देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि कहासुनी और गाली-गलौज के बाद आरोपी राजेंद्र सिंह ने दराती और भारी पत्थरों से महिला पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल तुलसी देवी को ग्रामीणों ने मौके से रेस्क्यू कर एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्याल्दे पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तुलसी देवी के भाई हरीश चंद्र ढौंडियाल ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष देघाट अजेंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.