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बुजुर्ग महिला की दराती और पत्थरों से हत्या करने वाला 70 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, सामने आया विवाद का कारण

अल्मोड़ा में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने गुनाह कबूल किया.

murder of elderly woman
66 साल महिला की दराती और पत्थरों से हत्या करने वाला 70 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2026 at 2:06 PM IST

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अल्मोड़ा: स्याल्दे ब्लॉक के बसई रतखेत गांव में 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला तुलसी देवी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की दराती भी बरामद कर कब्जे में ले ली है. पुलिस के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वजह पिछले चार साल से चला आ रहा जमीन का विवाद बताते हुए अपना जुर्म कबूल किया है.

जानकारी के मुताबिक, बीते 19 सितंबर को रतखेत तोक निवासी 70 वर्षीय राजे सिंह बोरा उर्फ राजा बाबू का पड़ोस में रहने वाली तुलसी देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि कहासुनी और गाली-गलौज के बाद आरोपी राजेंद्र सिंह ने दराती और भारी पत्थरों से महिला पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल तुलसी देवी को ग्रामीणों ने मौके से रेस्क्यू कर एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्याल्दे पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तुलसी देवी के भाई हरीश चंद्र ढौंडियाल ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष देघाट अजेंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

66 साल महिला की दराती और पत्थरों से हत्या करने वाला 70 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार (VIDEO-ETV Bharat)

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी चंद्रशेखर घोडके के निर्देश पर उच्चाधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य और नमूने एकत्र किए. तुलसी देवी के भाई की तहरीर पर थाना देघाट में आरोपी राजे सिंह बोरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में करीब ढाई घंटे तक सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया. सटीक सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को देघाट थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है.

पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की है. आरोपी ने बताया कि पिछले चार साल से चल रहे जमीन संबंधी विवाद को लेकर शनिवार सुबह तुलसी देवी से उसकी तीखी बहस हुई थी. इसी दौरान विवाद बढ़ने पर उसने महिला पर हमला कर दिया.
-हरबंस सिंह, एएसपी, अल्मोड़ा-

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