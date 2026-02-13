ETV Bharat / state

बरेली में प्रसूता को बेरहमी से पीटा; रिश्तेदार पर पैर पकड़ने का आरोप, पुलिस ने की कार्रवाई

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : भमोरा क्षेत्र के एक गांव से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. पति पर प्रसूता को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है. पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.



भमोरा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि डिलीवरी के बाद टांके लगे होने पर दर्द लगातार बना हुआ था. इसके बावजूद उसके पति ने उसकी पिटाई कर दी. आरोप है कि इस दौरान एक रिश्तेदार ने उसके पैर पकड़ लिए ताकि वह खुद को बचा न सके.



पीड़िता के मुताबिक, 27 जनवरी को उसकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह घर पर आराम कर रही थी. आरोप है कि कुछ दिन पहले भी उसके पति ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने भमोरा थाने में की थी. शिकायत के बाद से पति नाराज चल रहा था.





