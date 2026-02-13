बरेली में प्रसूता को बेरहमी से पीटा; रिश्तेदार पर पैर पकड़ने का आरोप, पुलिस ने की कार्रवाई
भमोरा इंस्पेक्टर सनी चौधरी ने बताया कि घटना के संबंध में आरोपी पति के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 10:35 PM IST
बरेली : भमोरा क्षेत्र के एक गांव से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. पति पर प्रसूता को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है. पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
भमोरा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि डिलीवरी के बाद टांके लगे होने पर दर्द लगातार बना हुआ था. इसके बावजूद उसके पति ने उसकी पिटाई कर दी. आरोप है कि इस दौरान एक रिश्तेदार ने उसके पैर पकड़ लिए ताकि वह खुद को बचा न सके.
पीड़िता के मुताबिक, 27 जनवरी को उसकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह घर पर आराम कर रही थी. आरोप है कि कुछ दिन पहले भी उसके पति ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने भमोरा थाने में की थी. शिकायत के बाद से पति नाराज चल रहा था.
महिला के मुताबिक, बच्चे के जन्म के बाद जरूरी खर्च के लिए वह बैंक से रुपये निकालने बरेली आई थी. लौटते समय ट्रेन छूट गई और बेटे को बुखार आ गया. आरोप है कि उसने पति को फोन कर लेने आने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं आया. देर रात जब वह किसी तरह टेंपो से गांव पहुंची, तो इसी बात को लेकर पति ने उस पर आरोप लगाते हुए झगड़ा शुरू कर दिया और मारपीट पर उतारू हो गया.
गंभीर रूप से घायल होने पर महिला ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने उसे भमोरा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और टांकों वाली जगह पर तेज दर्द बना हुआ है. पीड़िता की सुरक्षा के लिए एक महिला सिपाही को तैनात किया गया है.
