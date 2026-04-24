ETV Bharat / state

एसबीएस हॉस्पिटल ब्लैकमेलिंग केस :आरोपी ने हॉस्पिटल में किया ड्रामा, डॉक्टरों ने बताया फिट

एसबीएस हॉस्पिटल ब्लैकमेलिंग केस के आरोपी ने डॉक्टरी मुलाहिजा के दौरान नौटंकी की.ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ.

drama in hospital
एसबीएस हॉस्पिटल ब्लैकमेलिंग केस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले के पावर हाउस क्षेत्र स्थित एसबीएस अस्पताल से जुड़े ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ब्लैमेलिंग के मुख्य आरोपी गुरुमीत सिंह वाधवा को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को मुलाहिजा के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला लाया.जहां आरोपी की नजर जैसे ही मीडियाकर्मियों पर पड़ी उसने नौटंकी करनी शुरु कर दी.

जांच से पहले सामान्य था आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपी अस्पताल पहुंचने से पहले तक सामान्य स्थिति में था और खुद पुलिस वाहन में बैठकर थाने तक पहुंचा था. लेकिन जैसे ही मीडिया की मौजूदगी का अहसास हुआ, वो अचानक बेहोशी का नाटक करने लगा और व्हीलचेयर पर बैठकर खुद को असहाय दिखाने की कोशिश की.आरोपी की जांच करने वाले डॉक्टरों ने भी उसके सामान्य होने की पुष्टि की है.

Feeling sick after seeing media persons
मीडियाकर्मियों को देखकर तबीयत बिगड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Accused brought for medical visit
डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए लाया गया आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी का बीपी, शुगर समेत सभी स्वास्थ्य पैरामीटर सामान्य हैं और उसे किसी प्रकार की गंभीर दिक्कत नहीं है. गुरुमीत जांच से पहले सामान्य रूप से बातचीत कर रहा था, लेकिन कैमरा देखते ही उसने ड्रामा शुरू कर दिया- संजय जांगड़े, मेडिकल ऑफिसर

एसबीएस हॉस्पिटल ब्लैकमेलिंग केस (Etv Bharat)

हॉस्पिटल से अवैध उगाही का है आरोप

मामला एसबीएस अस्पताल प्रबंधन से 5 लाख रुपए की अवैध उगाही और धमकी से जुड़ा है. अस्पताल के मैनेजर निर्मल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गुरुमीत सिंह वाधवा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था.आरोपी पहले अस्पताल में कैंसर के इलाज के दौरान मुफ्त में इंजेक्शन लगवाता था और बाद में इसी आधार पर दबाव बनाकर पैसे की मांग करने लगा.

Doctors declared the accused completely healthy
आरोपी को डॉक्टरों ने बताया पूरी तरह से स्वस्थ्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नेताओं के साथ खिंचवाई है फोटो

पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके पास से बड़े नेताओं के साथ फोटो और कथित फर्जी लेटर भी मिले हैं, जिनका उपयोग वह प्रभाव जमाने के लिए करता था.फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है, जिसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा.वहीं आरोपी के बेटे ने सारे मामले को झूठा बताया.

मेरे पिता ने किसी से पैसे की मांग नहीं की है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है-गुरप्रीत सिंह, आरोपी का बेटा


आपको बता दें कि घटनाक्रम ने ना केवल अस्पताल प्रबंधन बल्कि आम लोगों को भी चौंका दिया है, जहां एक तरफ आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर उसका अस्पताल में किया गया ‘फुल ड्रामा’ चर्चा का विषय बना हुआ है.



अंधेरे में नेशनल खिलाड़ी कर रहे प्रैक्टिस, बीएसपी ने काटी राजेश पटेल स्टेडियम की लाइट, परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है असर

सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन, बेटे अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए दी शुभकामना, सीएम साय ने भी दीर्घायु की कामना की

'सिर सलामत तो जीवन सुरक्षित', बाइक रैली में सेफ ड्राइविंग का संदेश, सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान दिलाई गई शपथ

TAGGED:

एसबीएस हॉस्पिटल ब्लैकमेलिंग केस
अवैध उगाही
PRETENDING TO BE SICK
BLACKMAILER DRAMA
DRAMA IN HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.